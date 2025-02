Vlak v Praze srazil dva lidi. Muž zemřel na místě, žena je bez zranění

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„K nehodě jsme poslali posádku záchranářů, lékaře i inspektora,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

„Na místě byli dva lidé, muž okolo zhruba padesáti let, který bohužel následkem srážky zemřel, a žena v podobném věku, která poranění nemá. Záchranáři ji však pravděpodobně převezou preventivně do nemocnice. Na místě zasahoval také koroner,“ dodala Poštová.

„Od nás vyjížděla tuším dvě družstva,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podle něj byla na místě také zvířata. „Myslím, že šlo o dva psy,“ uvedl

Dopravní omezení by mělo trvat do 22:30. Může ovlivnit osobní vlak ze stanice Rudná u Prahy do stanice Praha-Smíchov.