Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících

Událost byla oznámena v 16:25. „K neštěstí došlo na vlakové zastávce Klučov, je zastaven provoz,“ řekla po nehodě policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Podle záchranářů utrpěl sražený smrtelná zranění.
Později mluvčí Správy železnic Martin Kavka informoval, že hasiči museli z místa nehody evakuovat okolo 400 lidí.
V úseku Český Brod - Poříčany a zpět mohli lidé v regionální dopravě využít náhradní autobusy, provoz dálkových vlaků byl přerušen, některé spoje jezdily odklonem přes Lysou nad Labem.
Po 18. hodině mohly vlaky místem projíždět po jedné koleji omezenou rychlostí, nabírají však zpoždění až 25 minut.
