Policie oznámení o sraženém člověku dostala kolem 19:30. Zda se jednalo o muže, či ženu, policisté zatím nevědí. „Jsme na místě a zjišťujeme okolnosti nehody,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
|
Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela na více než hodinu dálnici D5 u Rokycan
Podle webu Českých drah se neštěstí stalo přímo ve stanici Praha - Vysočany, přes ni vedou tratě do Milovic a Mladé Boleslavi. Vlaky kvůli nehodě končí a začínají ve Vysočanech a nezajíždějí na hlavní nádraží. Pro spojení do centra mohou cestující využít metro B.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz