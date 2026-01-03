V Praze bouralo auto záchranné služby, zranění jsou tři lidé

Autor: linh
  14:42
V ulici V Podzámčí na Praze 4 došlo v sobotu krátce po poledni k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo záchranné služby. Tři lidé se lehce zranili, následně byli předáni do péče lékařů. Řidiče na místě nečeká žádné výraznější omezení.

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jany Poštové na místo okamžitě vyslali tři posádky záchranářů, dvě lékařské posádky a inspektora. Na místě byli také zástupci vedení pražské záchranné služby.

Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)
Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)
Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)
Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)
15 fotografií

„Kolegové začali ihned posádce z osobního vozu pomáhat. Naštěstí všichni vyvázli pouze s lehčími poraněními,“ uvedla pro iDNES.cz Jana Poštová. Doplnila, že se jedná o tři pacienty – záchranářku, řidičku a spolujezdce. Následně byli transportováni do pražských nemocnic k další péči.

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Policejní mluvčí Richard Hrdina řekl, že přesné okolnosti nehody dopravní policisté stále zjišťují. Otázka, kdo nehodu zavinil, podle něj zůstává nejasná. Uvedl také, že pod vlivem alkoholu nikdo nebyl.

Podle jeho slov na místě není intenzivní provoz, takže místem je možné s opatrností projet bez problému. Žádné výrazné omezení tak na místě na řidiče nečeká.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Muž v areálu u Kladna při pracovním úrazu přišel o ruku, věc vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Muž dnes při pracovním úrazu v průmyslovém areálu u Kladna přišel o ruku, příčinu neštěstí vyšetřuje policie. Vážně zraněného zaměstnance přepravil vrtulník do...

3. ledna 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Muž v areálu u Kladna při pracovním úrazu přišel o ruku, věc vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Muž dnes při pracovním úrazu v průmyslovém areálu u Kladna přišel o ruku, příčinu neštěstí vyšetřuje policie. Vážně zraněného zaměstnance přepravil vrtulník do...

3. ledna 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Útočník v Hradci Králové použil obušek a sekáček, policie vyslýchá svědky

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Policie kvůli pátečnímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové stále vyslýchá svědky a vyhodnocuje kamerové záznamy. Dvaatřicetiletý cizinec napadl o čtyři roky mladšího muže, také...

3. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Strašnice

Strašnice

Zimní údržba na křižovatce ulic Donatellova a Úvalská v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026  15:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Palmovka

Palmovka

Noční vydatné sněžení způsobilo omezení ve veřejné dopravě nejezdily autobusy, tramvaje, trolejbusy, vlaky linka 58 byla zkrácena do trasy Miškovice - Letňany.

vydáno 3. ledna 2026  15:01

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Zimní pohádka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026  15:01

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Zimní pohádka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026

V Praze bouralo auto záchranné služby, zranění jsou tři lidé

Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)

V ulici V Podzámčí na Praze 4 došlo v sobotu krátce po poledni k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo záchranné služby. Tři lidé se lehce zranili, následně byli předáni do péče lékařů....

3. ledna 2026  14:42

Soudce poslal do vazby ženu obviněnou z novoroční vraždy přítele na Šumpersku

ilustrační snímek

Soudce dnes poslal do vazby ženu obviněnou z vraždy přítele na Šumpersku. Na síti X to dnes uvedla policie. Už dříve policisté informovali, že se...

3. ledna 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky...

3. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kuřim letos slaví 800 let od první písemné zmínky, oslavy budou mít tři vrcholy

ilustrační snímek

Oslavy 800 let od první písemné zmínky budou letos provázet obyvatele Kuřimi na Brněnsku celým rokem. První akce se uskuteční už 11. ledna a oslavy budou mít...

3. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Plzeň začne v půlce roku stavět víceúčelovou sportovní halu asi za půl miliardy

ilustrační snímek

Plzeň začne letos v polovině roku stavět víceúčelovou sportovní halu zhruba za půl miliardy korun. Vznikne do dvou let vedle kampusu Západočeské univerzity v...

3. ledna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.