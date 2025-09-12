Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

Autor: lyst
  18:52
U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky integrovaného záchranného systému.

„Nehoda se stala krátce před sedmnáctou hodinou na 28. km silnice 1/16. Řidič osobního vozidla nedal na hlavní přednost řidiči nákladního vozidla, který jel od Velvar směrem na Slaný. Řidič osobáku chtěl najet na hlavní komunikaci a došlo ke střetu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Nehoda osobního a nákladního vozidla na silnici 16 u obce Žižice u Kladna. (12. září 2025)
Nehoda osobního a nákladního vozidla na silnici 16 u obce Žižice u Kladna. (12. září 2025)
Nehoda osobního a nákladního vozidla na silnici 16 u obce Žižice u Kladna. (12. září 2025)
Nehoda osobního a nákladního vozidla na silnici 16 u obce Žižice u Kladna. (12. září 2025)
9 fotografií

Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková pro redakci iDNES.cz potvrdila, že řidič osobního vozidla i jeho spolujezdkyně přes veškerou snahu záchranářů střet nepřežili.

Policie provedla u řidiče nákladního vozu dechovou zkoušku, která byla negativní. Úsek proto v tomto směru uzavřeli a odklání dopravu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Šestnáctiletý motorkář nedobrzdil za odbočujícím autem, je v ohrožení života

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

V parku u Chodovské tvrze začaly Dny Prahy 11 pestrým kulturním programem a ukázkami činnosti místních sportovních, uměleckých a volnočasových klubů. Nechybí ani pouťové atrakce a velký výběr...

vydáno 12. září 2025  19:12

Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky...

12. září 2025  18:52

Heřmánkovice

V Heřmánkovicích nedaleko Broumova byl bagrem poničen německý hřbitov.

vydáno 12. září 2025  18:48

Začalo Pálavské i Znojemské vinobraní, míří na ně desítky tisíc lidí

Otevřením prodejních stánků v centru Mikulova i Znojma dnes odpoledne začaly dvě největší vinařské akce roku na jihu Moravy. Souběh termínů Znojemského...

12. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Hustopečích přeruší odstraňování benzenu, kvůli analýze dosavadní sanace

Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického...

12. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Letňanské pivobraní. V kulturním kalendáři městské části Praha 18 je pátek 12. září 2025 a následná sobota vyhrazena pivobraní. Kromě dobrého moku návštěvníky čeká bohatý kulturní program, který...

vydáno 12. září 2025  18:11

Na Českobudějovicku se srazila dvě auta, jeden člověk při nehodě zemřel

U Sedlce na Českobudějovicku se srazila dvě auta. Při nehodě zemřel člověk, další dva jsou těžce zranění. Sinice I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem je...

12. září 2025  16:21,  aktualizováno  16:21

Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u...

12. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

V Brně vzniká seriál o atletce Koubkové, ve 30. letech se stala mužem

Režisér Dan Wlodarczyk začal v Brně natáčet seriál Rekordwoman, který vypráví příběh úspěšné české atletky Zdeny Koubkové. Ta otevřeným přiznáním...

12. září 2025  15:51

Česká Skalice

Barunčina škola v České Skalici.

vydáno 12. září 2025  17:23

První deka mne trápila rok, říká lektorka patchworku, staré techniky šití

Patchwork je prastará textilní technika. Ženy s její pomocí zachraňovaly látky z roztrhaného oblečení a šily z nich přehozy. Dnes je to koníček, a vznikají tak často i umělecká díla. Jihočeské...

12. září 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Výkon ojedinělý nejen v Česku, lékaři naráz provedli hned čtyři zákroky na srdci

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) v provedli lékaři první interní kardioangiologické kliniky katetrizační zákrok na srdci pacienta s řadou závažných onemocnění. Při jediné operaci úspěšně...

12. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.