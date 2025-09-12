Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

„Nehoda se stala krátce před sedmnáctou hodinou na 28. km silnice 1/16. Řidič osobního vozidla nedal na hlavní přednost řidiči nákladního vozidla, který jel od Velvar směrem na Slaný. Řidič osobáku chtěl najet na hlavní komunikaci a došlo ke střetu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.
Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková pro redakci iDNES.cz potvrdila, že řidič osobního vozidla i jeho spolujezdkyně přes veškerou snahu záchranářů střet nepřežili.
Policie provedla u řidiče nákladního vozu dechovou zkoušku, která byla negativní. Úsek proto v tomto směru uzavřeli a odklání dopravu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
|
Šestnáctiletý motorkář nedobrzdil za odbočujícím autem, je v ohrožení života