Převrácení panceřované tatry policie prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti

„Policisté z obvodního oddělení Benešov celou událost prověřují pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Událost neevidujeme jako dopravní nehodu, protože k ní nedošlo na pozemní komunikaci,“ řekl Truxa.
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Na Tankovém dni v Lešanech se převrátilo vozidlo Tatra, dvě děti se zranily
Událost byla nahlášena v sobotu po 13:30. Podle policie se vozidlo převrátilo na bok. Řídil ho třiatřicetiletý muž, který podle dechové zkoušky před jízdou nepil alkohol. Ve vozidle s ním byli další dva dospělí a dvě děti. Zranění utrpěli dva dospělí muži.
V muzeu se v té době konala masově navštěvovaná akce Tankový den. Vojenský historický ústav Praha už dříve uvedl, že nehoda se stala mimo oficiální program při samostatném předvádění techniky společnosti Tatra Defence pro štáb TV Prima. Jedním ze zraněných byl zaměstnanec společnosti Tatra Defence.