U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

U zastávky Petřiny v Praze došlo k dopravní nehodě tramvaje a osobního automobilu.
K zásahu na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému, nasazen byl i autojeřáb. Nehoda výrazně ovlivnila provoz městské hromadné dopravy v oblasti.
|
Tramvajové linky číslo 1 a 2 byly v obou směrech odkloněny. Jezdily po trase Vozovna Střešovice – Park Maxe van der Stoela – Malovanka a zpět směrem do centra.
„Dopravní podnik postupně zavádí náhradní autobusovou dopravu X1 v úseku mezi Vozovnou Střešovice a Sídlištěm Petřiny. Cestující mohou v tomto úseku využít také souběžnou autobusovou linku 108,“ sdělila krátce po střetu redakci iDNES.cz mluvčí Aneta Řehková.
V úseku mezi Hradčanskou a Petřinami doporučoval dopravní podnik využít linku metra A.
Srážka metra s člověkem
Současně se komplikace objevily i na lince metra B. Mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most v severovýchodní části Prahy byl v pátek okolo 16:20 v obou směrech přibližně na hodinu přerušený provoz po srážce s člověkem.
Pod projíždějící soupravu ve stanici Černý Most skočil muž, který po vyproštění nevykazoval žádné viditelné zranění, uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina „Okolnosti nehody vyšetřují na místě dopravní policisté,“ dodal pro redakci iDNES.cz.
|
Na místě zasahovali i záchranáři. „Do péče jsme přijali přibližně třicetiletého muže, který měl stabilní základní životní funkce,“ uvedl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs pro iDNES.cz s tím, že muž je v podezření na intoxikaci léky.
Tramvaje a autobusy v okolí výluky byly prodlouženy na Lehovec, uvedl dopravní podnik na webu. Provoz metra byl podle informací iDNES.cz obnoven krátce před půl šestou.
Dopravní podnik prodloužil tramvajové linky 31 a 8 a autobusovou linku 250 na Lehovec. V úseku Černý Most - Lehovec mohly cestující využít odkloněné autobusové linky a mezi Lehovcem a Českomoravskou, případně Palmovkou, pak tramvajové linky z obratiště Lehovec.