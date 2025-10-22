„Hoří soustava tří hal, požár se daří držet uvnitř objektů. V halách je uskladněno nářadí, autodoplňky,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Obyvatelům v okolí doporučili nevětrat. Na místě zasahuje přibližně 25 jednotek hasičů.
Požár byl ohlášen krátce po 13:30. „Hasiči hasí z výškové techniky z několika stran haly, protože se jim to nedaří dostat pod kontrolu, a v blízkosti jsou další objekty, které je třeba chránit,“ dodala Sýkora Fliegerová. Hasiči používají hasicí zařízení Cobra, které umožňuje řezání vodním paprskem a vytváření otvorů.
„Na místě nebylo nutné evakuovat obyvatele a nikdo neutrpěl žádné zranění,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
„Slyšeli jsme obrovskou ránu a pak se začal valit dým,“ popisují obyvatelé Nehvizd na sociálních sítích. Podle dostupných informací hoří ve firmě Compass, která prodává autodoplňky a nářadí. Kouř je vidět i z okolních obcí, například ze Zeleneče nebo Jiren. Štiplavý dým ve vzduchu hlásí třeba i z pražských Klánovic.
Kvůli zásahu se zastavila doprava přes obec Autobusové linky 343, 354, 398, 655, 662 jsou vedeny odklonem, nabírají tak zpoždění. Podle posledních informací z webu Pražské integrované dopravy bude autobusová doprava obnovena ve čtvrtečních ranních hodinách. Školní linka 677 je mimo provoz, informoval provozovatel PID.