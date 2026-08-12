Nejasné cedule a výpadek karet zmátly cestující. Staré Lítačky ještě chvíli platí

Jana Sobíšková
  10:32aktualizováno  10:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Od letošního března měla postupně končit platnost prvních plastových karet Lítačka vydaných v roce 2016. Původně platily do roku 2020, ovšem tehdy se provozovatel systému, Operátor ICT (OICT), společně s magistrátem rozhodl jejich platnost prodloužit o šest let.

Další prodlužování vzhledem k životnosti plastových karet v plánu nebylo. OICT proto v březnu vyvěsil informační cedule, kde cestujícím připomínal nutnou výměnu.

„Od 1. 3. 2026 nebude možné se při přepravní kontrole prokázat kartou Lítačka s platností do roku 2020. Například máte na kartě platnost do 15. 6. 2020, nejpozději do 15. 6. 2020 ji musíte vyměnit,“ informoval OICT.

Výměna se týká 370 tisíc vydaných karet. Minimálně 130 tisíc z nich má přitom aktivní jízdné. Někteří Pražané ale vyměnili kartu zbytečně. Nastartovaný proces výměn v červnu zkomplikovalo přerušení dodávek plastových karet.

„Protože jsem na ceduli viděl, že se mě výměna karty týká, zašel jsem si hned k přepážce v metru,“ sdělil redakci Petr, který pro urychlení zvolil expresní výměnu za stokorunu.

„Nevěděl jsem, která platí“

K jeho překvapení mu ale za pár dní přišla esemeska, že jeho původní karta byla automaticky prodloužena do konce letošního roku.

„Úplně mě to zmátlo. Starou jsem si schoval na památku, protože se jednalo o úplně první vydanou, ale najednou jsem nevěděl, která mi platí. Také jsem trochu litoval té stovky,“ popsal Petr. Informační cedule přitom dál stály u eskalátorů a u vchodů do metra.

„Online zažádat o plastovou Lítačku nyní v důsledku výpadku karet nejde.“

Vladimír Antonín Bláha, mluvčí OICT

„Došlo k dočasnému přerušení dodávek plastových karet, proto jsme se rozhodli prodloužit platnost těchto karet do konce roku,“ vysvětlil mluvčí OICT Vladimír Antonín Bláha.

Kdo si kartu už stačil vyměnit, má jízdné přepsané na nové Lítačce. To je ta jediná, kterou by měl podle Bláhy cestující v MHD používat. Dodal také, že společnost nyní zvažuje text na cedulích upravit tak, aby už nemátl další cestující. Zároveň všechny cestující, kterých se měla letos výměna týkat, OICT o automatickém prodloužení informuje e-mailem.

Problém je i s kartami pro děti

„To znamená, že i když někomu původně končila platnost karty dnes, 11. srpna, tak si ji nemusí vyměnit do dneška, ale stačí do konce roku – to je ten rozdíl ve sdělení oproti původnímu znění na cedulích, tyto dvě větičky přelepíme,“ řekl Bláha.

Výpadek dodávky karet zaznamenali také rodiče, jejichž děti brzy oslaví patnáctiny a nebudou už mít pražskou MHD zdarma.

„Synovi bude teď v srpnu 15 let, a tak jsme mu chtěli včas zařídit Lítačku v podobě karty s nahraným jízdným,“ popsala chlapcova matka Irena. Na přepážku zašla už v červnu, aby se zhotovením ve třicetidenní lhůtě měla jistotu, že v srpnu karta bude hotová. „Jenže mi oznámili, že karty fyzicky nemají, takže to mám zkusit později,“ dodala Irena. Až před pár dny zjistila, že karty jsou skladem, ovšem jen na jediném místě v Praze, kam se musí osobně vypravit.

Jedině ve Škodově paláci

„Syn má narozeniny pozítří, takže aby kartu od patnácti let měl, nezbývá než mu ji nechat zhotovit expresně za dvě stovky,“ dodala.

Tento postup jako jediný možný doporučil také Bláha. Zatímco běžně mohou rodiče pořídit Lítačku, a to i v podobě karty, skrze aplikaci, kam nahrají sken rodného listu dítěte pro ověření jeho věku, nyní je postup jiný.

„Online zažádat o plastovou Lítačku nyní v důsledku výpadku karet nejde. Musí se s rodným listem do Škodova paláce, kde podle mých informací už karty fyzicky jsou a vydávají se,“ informoval mluvčí.

V případě, že by dítě od 15 let Lítačku nemělo, nemůže při přepravní kontrole využívat ani zvýhodněné, tedy levnější jízdenky.

„U studentů ve věku 18 až 26 let je potřeba rozlišovat Prahu a vnější tarifní pásma PID. Ve vnějších pásmech mohou studenti využívat zvýhodněné jízdné, zatímco na území Prahy platí plnocenné jednotlivé jízdné,“ dodal Bláha.

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