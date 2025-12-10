Muž vlezl do tunelu metra s krabicí a odešel bez ní. Incident ochromil trasu B

„Kolem půl čtvrté odpolední jsme dostali oznámení, že prozatím neznámý muž vstoupil do tubusu linky metra B na zastávce Černý Most s krabicí, následně z metra vylezl již bez krabice,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.
Policie proto z bezpečnostních důvodů uzavřela provoz ze jmenované stanice až po Florenc. Na místo dorazila policie, která se v prostorách metra snažila krabici nalézt.
Okolo půl páté Rybanský redakci sdělil, že krabici s do té doby neznámým obsahem již policisté objevili. Uvnitř nebylo nic nebezpečného, ale pár bot.
Provoz v úseku byl podle PID zastaven v 15:34, za tři čtvrtě hodiny metro opět jezdilo v celé délce trasy.
„Vyšetřovatelé budou nyní za pomoci kamerových záběrů pátrat po identitě muže, který krabici do tunelu přinesl,“ dodal Rybanský.