Nejkvalitněji se v Česku žije v Říčanech a Praze. Nejhorší je Karvinsko, ukázal index

Největší posun od roku 2018 předvedly Pohořelice, ze 117. místa na páté, a Nepomuk se vyšplhal ze 136. na 24. místo. Moravskoslezský kraj se zvedá a Ústecko pořád stagnuje.
Čtrnáct nejlepších obcí leží 50 kilometrů od Prahy nebo Brna, zatímco obce s nejnižším počtem bodů jsou v někdejších průmyslových a pohraničních oblastech Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
O indexu
„Pořadí v žebříčku se dá posunout a nevyžaduje to být nejlepší ve všem. Rozhoduje několik oblastí s velkou vahou, především schopnost přitáhnout a udržet mladé rodiny. Úspěch má ale svou cenu. Ve dvacítce nejlépe hodnocených obcích s rozšířenou působností (ORP) si dnes za měsíční mzdu koupíte zhruba půl metru čtverečního bytu, v roce 2018 to bylo skoro devět desetin. Kdo chce růst udržet, musí řešit i dostupnost bydlení,“ říká Jan Havránek z AQE advisors, autor projektu Obce v datech.
Žebříček vedou Říčany s plným počtem 10,00 bodů před Prahou s 9,35 a třetím Brandýsem s 8,09.
Jihomoravský kraj má v první dvacítce osm ORP, Středočeský šest. Nerozhoduje velikost města. Když pomineme Prahu, v první pětce se nacházejí Hustopeče a Pohořelice, města kolem šesti tisíc obyvatel.
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Na dně žebříčku zůstávají Rumburk, Most, Karviná a poslední Orlová. Šestnáct ORP má index pod dvěma body a většina z nich leží v někdejších průmyslových a pohraničních oblastech.
Jejich ztrátu tvoří z 60 % pět oblastí, a to délka života, nezaměstnanost, exekuce, hmotná nouze a nabídka práce. Levné bydlení, železnice ani zeleň jim nechybí. Ne všude má ale tento problém stejnou váhu.
V Moravskoslezském kraji se Odry, Kopřivnice nebo Hlučín od roku 2018 posunuly přibližně o 40 míst výš, zatímco v Ústeckém kraji si polepšilo jen šest ORP ze šestnácti a výrazněji jen Roudnice nad Labem.