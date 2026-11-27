Kde se může sáňkovat?
Než v Praze vyrazíte na svah, vyplatí se zkontrolovat místní značení. Podle městské vyhlášky o ochraně veřejné zeleně totiž není sáňkování povoleno plošně ve všech zahradách a parcích, ale pouze na vyhrazených místech označených piktogramy.
Platí to například pro Petřín, Stromovku, Letenské sady nebo Vítkov, kde správci z organizace Lesy hl. m. Prahy vybírají plochy bez pevných překážek a tak, aby se nepoškodila zeleň. Sjezdové lyžování a snowboarding jsou v těchto parcích zakázány.
Zatímco v centru u Vltavy sníh často rychle taje, na výše položených místech, jako je Ďáblický háj (328 m n. m.), Petřín nebo Obora Hvězda, se souvislá vrstva drží déle.
Kam vyrazit na boby v Praze?
- Pro nejmenší děti a první jízdy: Centrální park na Jižním Městě, Stromovka, Letenské sady, Riegrovy sady.
- Pro starší děti a svižnější sjezdy: Petřín, Vítkov, Ďáblický háj, Prokopské údolí u zastávky Praha-Holyně.
- Pro spojení se zimní procházkou v přírodě: Modřanská rokle, Obora Hvězda.
- S dobrým zázemím (občerstvení či toalety poblíž): Ladronka, Riegrovy sady, Parukářka.
Petřín (Praha 1 a 5)
Jedna z nejvyhlášenějších pražských lokalit má pro letošní zimu velkou výhodu – po dvouleté rekonstrukci od konce září opět jezdí lanovka z Újezda (v nových kabinách, pro držitele pražských předplatních kuponů a děti do 15 let bez dalšího příplatku). Do rozměru 25 × 45 × 70 cm jsou boby či sáňky lanovkou přepravovány zdarma, Sáňkovat a bobovat se smí pouze na vyznačených plochách v petřínských zahradách.
Stromovka a Letenské sady (Praha 7)
Oba parky nabízejí mírnější svahy, které vyhovují hlavně menším dětem a začínajícím sáňkařům. I tady je nutné držet se vyhrazených míst a nepouštět se například na prudké srázy nad nábřežím.
Riegrovy sady (Praha 2)
Městská část přímo mezi vybavením parku uvádí sáňkařskou dráhu. Kratší svahy jsou vhodné především pro rodiny s malými dětmi, které ocení i blízkost dětského hřiště a celoročně otevřených kaváren či restaurací v parku i jeho bezprostředním okolí.
Vítkov (Praha 3)
Členitý vrch nabízí jak pozvolnější úseky směrem k Ohradě, tak strmější svah nad ústím Žižkovského tunelu. I zde je třeba sledovat povolenou zónu vyznačenou správcem parku.
Centrální park na Jižním Městě (Praha 11)
Mezi stanicemi metra Opatov a Háje (například v okolí Komunitního centra Matky Terezy) se rozkládá soustava nízkých terénních vln, takzvaných muld. Tyto kopečky vznikly v souvislosti s prodlužováním linky metra C na konci 70. let.
Skrytý svah v Bohnicích
Kdo hledá delší sjezd v přírodě, může zamířit do přírodního parku Draháň-Troja. Od konečné autobusů Sídliště Bohnice je to ještě kilometr, odměnou je dlouhá svažitá cesta uprostřed lesa. Autoři neznalí místa rádi uvádí, že svah měří 800 metrů, to je však vzdálenost od vstupu do lesa k Vltavě. Samotný svah bez stromů, kde se dá sáňkovat, má i tak úctyhodných 250 metrů.
Ďáblický háj
Oblíbený svah pro děti i dospělé se nachází v okolí hvězdárny z 50. let na vrchu Na Vyhlídce, který se tyčí do výšky 328 metrů nad mořem. Výlet lze spojit s procházkou po 68hektarovém Ďáblickém háji nebo zastávkou na vyhlídce u hvězdárny, odkud jsou za dobrého počasí vidět i pohraniční hory.
Další osvědčené kopce napříč Prahou
Pražané běžkují v oboře Hvězda a v parku Ladronka. (10. ledna 2026)
- Ladronka (Praha 6): Nabízí širší a o něco delší svahy než na Letné, výhodou je i dostupné zázemí v parku.
- Obora Hvězda (Praha 6): Zatímco většina obory je rovinatá a láká spíše běžkaře, v její západní části se nachází prudší svah.
- Divoká Šárka (Praha 6): Přírodní lokalita s kopcovitým terénem pro nenáročné zimní radovánky.
- Parukářka (Praha 3): Tradiční žižkovské místo zimních radovánek na svazích vrchu svatého Kříže.
- Modřanská rokle (Praha 12): Svažitá lesní cesta vedoucí od sídliště Libuš směrem k Libušské přehradě láká ke spojení sáňkování se zimní procházkou. Pozor je ale nutné dát na bezpečné zastavení v dostatečné vzdálenosti od vodní plochy.
- Prokopské údolí (Praha 5 a Praha 13): Svahy v okolí vlakové zastávky Praha-Holyně, kam se dá rychle dojet vlakem ze Smíchovského nádraží.
- Hostivařský lesopark (Praha 10 a Praha 15): Svahy v okolí přehrady, kde je vždy nutné zvolit trasu s bezpečným dojezdem mimo vodní plochu.
Na co si dát pozor, než se odrazíte na vršku svahu?
Veřejné parky a lesní cesty nejsou hlídanými sjezdovkami a sáňkování v nich probíhá vždy na vlastní nebezpečí. Před první jízdou se proto vyplatí projít celý svah i dojezdovou rovinu:
- Zkontrolujte povrch: Pod čerstvým sněhem mohou být skryté kameny, obrubníky nebo kořeny. Nebezpečné jsou také zledovatělé plotny, na kterých se sáňky ani boby nedají ovládat.
- Hlídejte dojezd: Vyhýbejte se svahům, které končí v blízkosti silnic, parkovišť, stromů, laviček nebo zamrzlých rybníků a přehrad.
- Chraňte hlavu a jezděte vsedě: Dětem by neměla chybět ochranná přilba. Jezdit se má vždy vsedě a nohama napřed, po dojezdu dráhu co nejrychleji uvolnit a nahoru stoupat po okraji svahu.
- Nezapomeňte na výbavu: Hodí se náhradní nepromokavé rukavice, termoska s teplým čajem a v pozdním odpoledni i reflexní prvky či čelovka – řada přírodních svahů nemá veřejné osvětlení.