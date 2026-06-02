Branku uzavřeme, rozhodli radní. Nejužší uličkou se bude vycházet přes restauraci

Kuriozita v centru Prahy mezi ulicí U lužického semináře a Čertovkou se stala mezi lidmi a hlavně turisty populární zejména kvůli příspěvkům na sociálních sítích Instagram a TikTok.
Nejednou se pak stalo, že se turisté v úzké proluce doslova zasekávali. Zvýšený zájem o zdejší kuriozitu proto vyžadoval nové řešení, kterým se stalo řízení provozu semaforem. Ten původně fungoval na principu kyvadlové dopravy.
To se počátkem roku, jak upozornila redakce iDNES.cz, změnilo – semafor od té doby svítí pouze zeleně a odejít bylo možné jen skrze restauraci nebo přes branku u ústí Čertovky, která směřuje do ulice Cihelná (k tzv. Hergetově cihelně). Přibyla také cedule „Pouze vstup“, která vybízí k jednosměrnému provozu v úzké proluce.
Popularita místa navzdory úpravám stále rostla a s sebou pak přinesla problémy pro místní, kteří od té doby čelí hluku a nepořádku.
Portál Novinky upozornil, že rada městské části Praha 1 v rámci úpravy režimu minulé úterý rozhodla téměř jednohlasně pro uzamčení branky u ústí Čertovky, která sloužila jako východ z atrakce.
Nově tak budou turisté muset odcházet výhradně skrze restauraci, z níž zpět na ulici vylezou zhruba osm metrů od místa vchodu do proluky.
Podle radního dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (GEN) se tak nápor turistů částečně přesouvá do malého parčíku před uličkou, což vede k jeho devastaci.
Celá situace v oblasti je podle něj přímým důsledkem proměny turistických tras v centru Prahy. „Zatímco v minulosti lokalitu navštěvovaly desítky lidí denně, dnes uličkou podle něj projdou až tisíce turistů,“ popsal pro iDNES.cz radní.
Magistrátu Prahy se hromadily stížnosti od rezidentů přilehlého bytového domu. V reakci na to úřad svolal v říjnu 2025 společné jednání. U jednoho stolu podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana zasedli zástupci vlastníků bytů, provozovatel restaurace Čertovka a zástupce hlavního města. Někteří majitelé přilehlých bytů tehdy požadovali úplné uzavření průchodu.
To ale nebylo možné. „Provozovatel restaurace sdělil, že mají kolaudační rozhodnutí, z kterého vyplývá, že úzká ulička je vedena jako vstup do restaurace Čertovka,“ vysvětlil před časem pro iDNES.cz Hofman.
Sdílené bydlení a „hašení důsledků“
Podle radního Prahy 1 Ryvoly i magistrátu je situace složitá i kvůli četnosti sdíleného ubytování v oblasti a razantní řešení v podobě úplného uzavření či plošné regulace průchodu není jednoduše možné.
Radní přičítá vzniklou situaci hlubšímu problému ve městě jako takovém. „Právě řešení sdíleného ubytování by mělo být okamžitou prioritou bez ohledu na politické strany či ideologii,“ domnívá se Ryvola, s tím, že bez řešení „skutečné“ příčiny, bude Praha 1 stále jen hasit vedlejší důsledky.
26. března 2026