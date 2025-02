V Praze praskají vodovodní trubky, nejporuchovější jsou ty kdysi dovezené z Polska

Bez vody minulý týden chvíli zůstala část obyvatel v Praze 2, když v ulici Šafaříkova voda zaplavila schodiště a tekla z Vinohrad dolů do Nuslí až na křižovatku ulic Bělehradská–Křesomyslova.

Příčinou častých havárií vodovodního potrubí je podle Pražských vodovodů a kanalizací až v 95 procentech koroze a pohyby okolní půdy.

Problém je i zastaralá vodovodní síť, na některých místech metropole je stále potrubí z dob Rakouska-Uherska. „Je vyrobené z litiny a pochází z konce 19. století. Nachází se převážně v centru města, kde všude přesně ale nevíme,“ objasňuje Tomáš Mrázek, mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Staré potrubí z předminulého století však není tak poruchové jako to z Polska, které se používalo při výstavbě velkých pražských sídlišť v 70. a 80. letech. Sice je také z litiny, ale vydrží mnohem méně.

31. ledna 2025

„Do tehdejšího Československa se povinně dovážely v rámci takzvané Rady vzájemné hospodářské pomoci. Potrubí, které prasklo v Modřanech, je z roku 1982,“ říká Tomáš Mrázek. Městská firma však nemá komplexní přehled o tom, v jakém stavu je potrubí ve vodovodní síti.

Pro to je podle Mrázka náročné předpovídat, kde k havárii dojde příště. Na opravách město pracuje postupně. Renovací prochází potrubí v různých částech metropole, nejvíc oprav Pražská vodohospodářská společnost zahájila letos ve čtvrtích, jako jsou Žižkov či Holešovice.

3. února 2025

V minulém roce magistrát investoval do obnovy infrastruktury 3,34 miliardy korun, do oprav a údržby vodovodního potrubí 1,78 miliardy korun. Letos město do obnovy potrubí investuje až 3,63 miliardy, dalších 2,15 miliardy korun půjde na opravu a údržbu vodohospodářského majetku.

V současnosti se používá při nové výstavbě vodovodní sítě většinou plastové potrubí. Na praskání zkorodovaného potrubí má vliv i mráz.

„Protože teď máme mrazivé noci a rána, tak občas dojde k nějakému porušení potrubí. Většinu z těchto případů si řeší Pražské vodovody a kanalizace,“ dodává Miroslav Řezáč, mluvčí pražských hasičů, kteří při těchto haváriích často asistují.