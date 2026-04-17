Některé technické školy evidují vyšší zájem studentů, spolupracují i s firmami

Rostoucí zájem studentů o technické obory eviduje Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník. Motivuje je dobré pracovní uplatnění i přístup školy. Uchazeče zajímá, nejen co se naučí, ale co na škole zažijí a jak zajímavá a motivující je výuka. Dlouhodobě je nezaměstnanost absolventů téměř nulová. Technické obory jsou stále žádané, množství absolventů nastupujících do praxe nestačí, řekl dnes ČTK ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník Jan Jirátko. Vyšší zájem eviduje i Střední průmyslová škola stavební a OA v Kladně.
"Na zhruba 200 míst, které jsme nabízeli, letos evidujeme 600 přihlášek a například i v oborech, kde to nebylo zvykem. Dám příklad, obor Elektrikář silnoproud na 21 míst, které můžeme nabídnout, je 80 zájemců," zmínil Jirátko. Škola má podle něj několik velkých partnerů: společnosti ČEZ, Procter & Gamble, Valeo. "To jsou asi tři největší partneři a spolupráce se odehrává v řadě úrovní od odborných přednášek a workshopů až po možnost odborného výcviku a odborných praxí našich studujících. A samozřejmě roli hraje i možnost přímo podpory studujících, například formou stipendií nebo účasti na akcích společností," vysvětlil ředitel.
V rakovnické průmyslové škole dnes společnost ČEZ připravila pro studenty interaktivní virtuální prohlídku elektráren i distribuční sítě. Prohlíde nabízí šest a zájem škol o ně roste. ČEZ spolupracuje přibližně s 80 školami v ČR.
"Hledáme každý rok kolem 1500 lidí a většinou chceme lidi s technickým vzděláváním," řekla dnes ČTK členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková. Absolventi takzvaných průmyslovek určitou podle ní práci dostanou - a dobře placenou.
Loni do ČEZ ve středočeském regionu nastoupilo přes 50 pracovníků, většina včetně šesti absolventů rakovnické průmyslové školy zamířila do distribuce, ale zaměstnance má firma i v elektrárně Mělník a vodních elektrárnách Štěchovice, Kamýk, Slapy.
Zájem studentů se zvyšuje i na kladenské Střední průmyslové škole stavební a OA, řekl na dotaz ČTK ředitel Václav Opatrný. V oboru stavebnictví jsou vždy dvě třídy v ročníku plné a zájem o obor Technické lyceum násobně převyšuje kapacitu současné jedné třídy v ročníku. Na obor se hlásí žáci, kteří ho mají v prioritách přihlášek většinou na prvním místě. "Motivací žáků je možnost uplatnění po škole, najít zaměstnání je zcela bez problému, poptávka firem je již během studia," uvedl ředitel.
Zhruba 80 procent žáků podle něj pokračuje ve studiu na vysokých školách. "Další motivací bývá rodina, většinou rodiče pracují v podobném oboru Na oboru Technické lyceum máme zaměření Informační technologie, zde je silně motivující zájem o počítače," doplnil Opatrný.
Škola spolupracuje s firmami nejen například v podobě přednášek, ale též v rámci exkurzí, projektových dnů a nechybí ani materiální podpora a další.