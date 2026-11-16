Stalo se před několika dny, kdy radnice Prahy 3 oznámila, že přistoupila k fyzickému zamezení nelegálního parkování v zeleni v ulici Novovysočanská.
„Nelegálně zaparkovaná auta totiž nejen poškozovala zeleň, ale také bránila přístupu do parku a znemožňovala jeho pravidelnou a systematickou údržbu v této části,“ uvedla radnice na Facebooku.
Pod příspěvkem se strhla vlna komentářů. „Jakou ‚zeleň‘ zde mohli proboha poškozovat? ...naopak chtělo to přesný opak, nenapadá mě vhodnější místo, kde auta ničemu nevadí,“ ozval s jeden z příspěvků.
I další se přidávají v tom, že místo je naopak vhodné k parkování. „Čemu ta auta vadila? Co takhle tam udělat legální stání,“ přidává svůj nápad jiný.
Další přispěvatel přiložil fotografii datovanou následujícím dnem. Část špalků není vidět, podle autora fotky tam auta parkovala dál. „Tak to úplně nevyšlo,“ přidal svůj komentář.
Radnice s tímto tvrzením nesouhlasí. „Podle našeho odboru životního prostředí jsou tam čtyři potenciální vraky. Pokud neodparkují, musíme počkat, až ‚spadnou‘ úředně do kategorie vrak, teprve potom se mohou nechat odstranit,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí městské části Petr Habáň.
„Podle našich informací tam nová auta neparkují, celkově to (zákaz) ale lidé respektují,“ dodal.
Byly tam vraky a odpad, hájí postup radnice
Radnice svůj postup, že tu auta vadila, hájí. „Bránila přístupu do parku i pravidelné údržbě pozemků. Objevovaly se tam vraky, odhazovaly pneumatiky a další odpad. To, že někomu vyhovuje bezplatně odstavovat auto na cizím pozemku, ještě neznamená, že tím nikomu nezpůsobuje problémy,“ vysvětlil v diskuzi Karel Světlík z radnice.
Reagoval i na to, že podle lidí tam žádná zeleň nebyla, jen bahno. „Ano, protože ji auta dlouhodobým parkováním rozjezdila. A podle platné vyhlášky je parkování na veřejné zeleni zakázáno,“ pokračoval v komentáři. Upřesnil, že v tomto místě žádná legální parkovací místa nebyla a že tedy žádná legální parkovací kapacita nezanikla.
A kde mají všichni parkovat? „Rozumíme tomu, že parkování je pro mnoho obyvatel Prahy 3 problém a že počet automobilů roste rychleji než počet obyvatel,“ dodal Světlík a připomíná, že současný systém parkování potřebuje zásadní reformu, kterou mezi své priority řadí vítěz voleb a pravděpodobný příští primátor Petr Hlaváček.