Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh

Jana Sobíšková
  7:32aktualizováno  7:32
Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje tomu, že by propojení obou institucí zabránila například brzká výměna na postu šéfa zdravotnického resortu.
Policisté zasahují ve Fakultní nemocnici v Motole. (24. února 2025)

Policisté zasahují ve Fakultní nemocnici v Motole. (24. února 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nemocnice Na Homolce (16. dubna 2015)
6 fotografií

„Rozhodnutí je učiněno. Platí, že obě nemocnice budou od 1. ledna 2026 sloučeny do jednoho subjektu s názvem Fakultní nemocnice v Motole a Na Homolce,“ potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Změna ministra v souvislosti s novou vládou by podle jeho slov rozhodnutí ovlivnit neměla.

Pro pacienty by tato fúze měla znamenat především širší nabídku špičkové péče, lepší spolupráci odborníků napříč obory a plynulejší přechod mezi jednotlivými typy léčby. „To znamená kvalitnější a dostupnější zdravotní služby bez zhoršení běžného provozu,“ shrnul Jakob. Proces je však teprve v začátcích.

Na konkrétní změny je brzy

Když 8. září Válek oznámil, že od nového roku spojí dvě velké pražské nemocnice, pověřil ředitele obou institucí Petra Poloučka, aby do konce měsíce připravil rozvrh propojení.

Podle mluvčí nemocnic Martiny Dostálové ministr rozvrh v požadovaném termínu obdržel, i když vedení mělo na přípravu jen krátký čas. „Vedení předložilo ministerstvu základní rámec a harmonogram celého integračního procesu,“ potvrdila Dostálová.

Dodala, že komentovat konkrétní podobu organizačních změn je zatím předčasné. „Nyní se soustředíme především na nastavení efektivní struktury řízení a koordinaci jednotlivých pracovních skupin,“ ujasnila.

Změna zasáhne prakticky všechny oblasti fungování obou zařízení – od ekonomiky přes IT a personální agendu až po klinický provoz. V tuto chvíli probíhají ve vedení nemocnic intenzivní přípravné práce. Stihnout musí vše tak, aby od ledna mohla nová organizace formálně fungovat jako jedna instituce.

Na to byl nově sestaven integrační tým, který má proces sjednocení řídit. Až svou práci dokončí, bude podle Dostálové jasněji v otázkách personálních i organizačních. Proces integrace proto bude pokračovat i během příštího roku.

Klíčové programy zůstanou

V tomto mezidobí by měla být pacientům dopřána stejná péče jako dosud. Bývalý ministr zdravotnictví a nejpravděpodobnější kandidát na tento post v nové vládě Adam Vojtěch však již v září vyjádřil obavu z možného upozadění a utlumení unikátních oborů Homolky.

„Je potřeba dbát na to, aby nedošlo k poškození unikátních medicínských oborů Homolky se špičkovými kapacitami, které jsou na světové úrovni a na nichž je toto zdravotanické zařízení postavené,“ uvedl Vojtěch.

S tím, že je třeba chránit a dále rozvíjet unikátní medicínské obory, Polouček souhlasí. „Tento názor plně sdílím. Kardiovaskulární program bude i nadále klíčovým pilířem našeho programu. Smyslem propojení s FN Motol je hledat synergie, nikoli oslabovat silné stránky kterékoliv z nemocnic,“ ujistil ředitel.

Homolka se chce i nadále profilovat jako špičkové centrum v oblastech kardiovaskulární, neurologicko-neurochirurgické a diagnostické medicíny. Nemocnice plánuje další rozvoj i v miniinvazivních chirurgických oborech.

Každá z nemocnic si má ponechat svá hlavní medicínská pracoviště a právě zmiňovaný kardiovaskulární program bude i nadále patřit mezi klíčové obory Homolky.

„V této oblasti připravujeme rozšíření a modernizaci Kardiocentra, které je součástí dlouhodobého plánu strategického rozvoje na období 2025–2030,“ uzavřela Dostálová.

„Rozhodnutí měnit nebudu“

Samotná fúze podle Vojtěcha smysl má, a to jak z hlediska ekonomického, tak provozního řízení. Z jeho strany má podporu i Polouček, kterého kdysi sám jmenoval do funkce ředitele Homolky, kde se podle jeho slov osvědčil.

„Pokud budu ministrem, rozhodnutí spojit obě nemocnice měnit nebudu,“ okomentoval Vojtěch pro iDNES.cz.

„Smyslem propojení je hledat synergie, ne oslabovat silné stránky nemocnic.“ Petr Polouček ředitel Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce

