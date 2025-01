Restart špitálu. Lékaři výpovědi po odvolání jednatelky nakonec stáhli

O oblíbenosti a rozmachu nymburské nemocnice svědčí i to, že v loňském roce zaznamenala navzdory klesajícímu celorepublikovému trendu rekordních 880 porodů. (6. ledna 2025) | foto: ČTK

Kolaps nymburské nemocnice po Novém roce, před kterým varovali někteří obyvatelé polabského města z řad příznivců Kvačkové, však nenastal. V části zaměstnanců však hořkost zůstala a otazníky je zahaleno i otevření nového Centra sportovní medicíny, za kterým stála právě odvolaná šéfka nemocnice.

Zbyla šestice zatvrzelých

V prosinci podalo výpověď 38 zaměstnanců především z řad náměstků, primářů a vrchních sester. „Naprostá většina své rozhodnutí již přehodnotila a pouze šest z nich na odchodu trvá. Byla to z jejich strany reakce na výzvu bývalé jednatelky, která je před mimořádným jednáním zastupitelstva před Vánocemi požádala, aby své výpovědi stáhli. S některými z nich navíc dál jednám a věřím, že tento počet ještě klesne,“ řekl MF DNES tajemník nymburského úřadu Aleš Růžička, kterého radní pověřili dočasným řízením nemocnice.

Personální krize přitom hrozila zejména radiodiagnostickému oddělení, jehož pracovníci se v drtivé většině postavili za odvolanou šéfku špitálu. Černé scénáře se však nenaplnily. „Jsem rád, že až na primáře Stanislava Kašíka a jednoho radiodiagnostického asistenta nakonec všichni zaměstnanci tohoto oddělení výpovědi stáhli. S těmi zbylými chci ještě jednat; do konce února, kdy končí jejich výpovědní lhůta, je ještě relativně dost času,“ sdělil Aleš Růžička.

Jedním z klíčových lékařů, kteří vyslyšeli poměrně nečekaný apel bývalé jednatelky, je primář urgentního příjmu Robert Kučera. „Ano, je pravda, že jsem byl ve výpovědi a tu jsem stáhl. Bylo pro nás důležité získat pozornost, abychom udrželi nemocnici v této kvalitě. Nela Kvačková se totiž novým lékařům věnovala už před nástupem a byla za nimi ochotná vyjet třeba i o víkendu až k nim domů nebo do mateřských pracovišť. Nikoho takového město nesežene,“ upozornil primář Kučera.

Některé zdravotníky, kteří měli od začátku ledna do městské nemocnice nastoupit, prosincové zemětřesení v jejím čele skutečně odradilo. Například odborného a rehabilitačního lékaře Tomáše Vrbicu, jenž byl nominantem na vedoucího lékaře nově vznikajícího Centra sportovní medicíny. „Pokud nebude ve funkci jednatelky nymburské nemocnice Nela Kvačková, tak mé působení zde nepřichází v úvahu,“ potvrdil rezolutně Tomáš Vrbica, který v současnosti působí v Pardubicích.

Dočasný jednatel Růžička je podle svých slov připravený bavit se se všemi, kteří měli v úmyslu na začátku roku do nemocnice nastoupit, ale nakonec si to s ohledem na prosincový „převrat“ rozmysleli.

„Nemělo cenu je ve zjitřené atmosféře uplynulých týdnů lámat. Pokud to bude nutné, seženeme za ně adekvátní náhradu,“ konstatoval Růžička s tím, že chod nemocnice není nijak ohrožen a pacienti žádné změny nezaregistrují. „Poskytujeme standardní péči jako dosud,“ zdůraznil.

Chystá se krizový manažer

Nejasný ovšem zůstává plán na otevření zmíněného Centra sportovní medicíny, které mělo zahájit provoz již v letošním roce. Jeho součástí má být kromě tělovýchovného lékařství a fyzioterapie i lůžkové oddělení ortopedie. Starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem) je nicméně k takto ambicióznímu projektu velmi skeptický: „Z mého pohledu takové specifické zařízení do menší městské nemocnice nepatří.“

Kvačková však unikátní projekt, jehož byla hlavní autorkou a hybatelkou, urputně brání. „Před pouhým rokem místostarosta Zdeněk Vocásek vznik Centra sportovní medicíny sám podepsal. Má totiž obrovský potenciál přinést do našeho regionu špičkovou péči. Dnes však posloucháme vyjádření starosty, že nechce mít ve městě sportovní medicínu. Co je to za hloupost? Podporu nám vyjádřil i Středočeský kraj včetně náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka,“ podotkla dnes už bývalá šéfka špitálu Kvačková.

V současné době hledá vedení města krizového manažera pro vedení nemocnice, který by zhruba na duben připravil výběrové řízení na nového jednatele.

