Nemocnice v krizi. Nátlaku neustoupíme, ujišťují nymburští radní zaměstnance

Hromadné výpovědi, petice a vzájemné napadání kvůli politikaření, osobním ambicím či střetu zájmů. V Nymburce zuří otevřený boj mezi vedením města a odvolanou jednatelkou tamní nemocnice Nelou Kvačkovou, kterou podporuje část personálu špitálu i veřejnosti.

Nymburští radní, kteří Kvačkovou minulý týden zbavili funkce, se v úterý se zaměstnanci nemocnice sejdou. Nicméně jen těžko se dá očekávat, že se v klíčové věci shodnou. Tedy ve zdůvodnění odvolání úspěšně ředitelky, která výrazně pozvedla uvadající nemocnici.

„Na nátlak nepřistoupíme. Lidsky mu sice rozumím, ale jedna paní jednatelka přece nedělá nemocnici,“ zopakoval starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

Podobně neoblomná zůstává i Kvačková. „Radní mě označují za hysterickou a arogantní. Ve skutečnosti ale to, s čím bojuji, není nic jiného než arogance a papalášství,“ vzkázala bývalá šéfka nemocnice.

Rozepře o „dozorce“

I přes napjatou atmosféru není chod špitálu omezen. „Provoz funguje standardně, nicméně současní vedoucí zaměstnanci, z nichž většina podala výpověď, byli spokojení s prací jednatelky Kvačkové. V jejím odvolání nevidíme nic, co by bylo ku prospěchu pacientů,“ sdělila mluvčí městského zdravotnického zařízení Michaela Prchlíková.

Spor mezi Kvačkovou a vedením města začal gradovat letos na jaře, když se radní rozhodli rozšířit dozorčí radu nemocnice o dva členy. Stát se jimi měli bývalý hejtman Miloš Petera a někdejší ředitelka čáslavské nemocnice Dita Mlynářová. Ta v současné době čelí trestnímu stíhání.

„V dozorčí radě naší nemocnice mají být lidé, o jejichž morální integritě není pochybnost,“ poukázala na možné riziko Kvačková.

Vedení města s takovou interpretací nesouhlasí. „Pan Petera má zkušenosti jak z byznysu, tak z politiky, jež se do dozorčí rady bezesporu hodí. Ať je to, jak chce, jednatelka nemocnice přece nemůže určovat, kdo bude sedět v dozorčí radě, tudíž kdo ji bude kontrolovat,“ řekl MF DNES nymburský radní pro zdravotnictví Aleš Toman (ODS).

Do dozorčí rady se nakonec místo nich dostal Oldřich Vytiska, bývalý šéf benešovské nemocnice a krajský úředník spojovaný s Davidem Rathem. Nikdy však nebyl obviněn ani odsouzen. „A to, že byl někdy podat výpověď na policii, ho přece nijak nediskredituje,“ poznamenal radní Petr Šmíd (Nymburk s klidem).

Náměstci bez odpovědí

Starosta Mach se v neděli ohradil, že lidé dostávají informace pouze z jedné strany, tedy především z té velebící exšéfku špitálu.

„Je třeba férově uznat, že se nemocnice v mnohém proměnila k lepšímu. Zhruba před rokem se však situace změnila. Paní jednatelka si začala čím dál častěji klást podmínky, které nebyly v souladu s rozhodnutími valné hromady nemocnice. V poslední době nám její náměstci, které místo sebe posílala na jednání, navíc nedokázali odpovídat na konkrétní dotazy,“ konstatoval Mach.

Už tak rozjitřenou atmosféru umocnila rezignace místostarosty Bořka Černého (Nymburk s klidem), kterou zdůvodnil zhoršujícím se zdravotním stavem.

„Politika se dostává do roviny, jež je pro moji povahu člověka, který nemá rád konflikty, nepřijatelná. Moc mi to ubližuje a odráží se to i na soukromém životě. Moje rozhodnutí se rodilo delší dobu, nynější vyhrocená situace vedla jen k jeho naplnění.“