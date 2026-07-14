Nemocnice Nymburk vyčíslila škodu po loňském kyberútoku na deset milionů korun

Škodu po kybernetickém útoku z loňského července vyčíslila Nemocnice Nymburk na deset milionů korun. Zahrnuje náklady na obnovu informačních systémů, služby externích IT firem, nové servery a software, přesčasy zaměstnanců i ušlý zisk. Částku nemocnice minulý týden poprvé zveřejnila v dokumentu na webu. Policie prověřování útoku odložila, pachatele se kriminalistům nepodařilo najít, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
"Deset milionů korun je oficiální částka, kterou jsme vyčíslili Policii ČR na základě doložitelných dokumentů (faktur)," řekla ČTK mluvčí nemocnice Andrea Beranová. Přibližně čtvrtinu tvořily mzdy nad rámec běžného provozu, tedy vícepráce a přesčasy zaměstnanců. Zbývajících zhruba 7,5 milionu korun připadlo na služby specializovaných externích IT firem, nákup nových serverů a softwaru a ušlý zisk.
Krajští kriminalisté prověřovali kybernetický útok kvůli neoprávněnému přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a kvůli vydírání. Nemocnice byla podle policie napadena počítačovým virem typu ransomware. Případ ale policie loni v listopadu odložila. "Nepodařilo se zjistit konkrétní osobu či subjekt, který měl toto protiprávní jednání způsobit," uvedla Suchánková.
Útok zasáhl nemocnici na začátku loňského července. Vyřadil většinu informačních systémů, zařízení muselo dočasně fungovat v nouzovém režimu a část zdravotnické dokumentace se vedla náhradním způsobem. Omezen byl například příjem pacientů od zdravotnické záchranné služby nebo provoz některých vyšetřovacích a administrativních systémů. Do stavu před kybernetickým útokem se nemocnice dostala zhruba po třech měsících.
Po útoku už dnes podle mluvčí nejsou žádné provozní následky patrné. "V lednu jsme dokončili poslední, pátou fázi přechodu na mnohem kvalitnější kybernetické zabezpečení. Například původní intranet jsme neobnovovali, místo toho jsme realizovali jeho novou, moderní a přehlednější verzi," řekla Beranová. Ostatní systémy se podle ní podařilo vrátit do původní uživatelské podoby. Po útoku nemocnice zavedla nový systém kybernetické ochrany, pohotovostní IT služby a ustanovila krizový štáb, který má v případě podobné události stanovit postupy pro řešení situace a komunikaci.
Nemocnice Nymburk, jejímž majitelem je město, má spádovou oblast přes 100.000 obyvatel a doplňuje síť hlavních nemocnic Středočeského kraje. Zaměstnává asi 500 lidí a má zhruba 200 lůžek. Poskytuje péči v základních oborech, mezi které patří například interna, chirurgie, gynekologie, ortopedie, porodnictví, následná lůžková péče a urgentní příjem.