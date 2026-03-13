Na Pankráci zprovoznili domácí dialýzu pro vězně, ušetří milion ročně za eskorty

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:12aktualizováno  13:02
Nemocnice v pražské pankrácké věznici má od pátku jako první v Česku k dispozici domácí dialýzu pro vězně. V pilotním projektu ji zatím budou využívat dva odsouzení, v budoucnu by se měli na Pankráci shromáždit všichni vězni, kteří mají nefunkční ledviny. Novinka nejen zajistí kvalitní zdravotní péči, ale také ušetří prostředky vynakládané na přepravu vězňů do běžných nemocnic.
Manažerka zdravotní péče firmy Penta Hospitals Petra Slezáčková ukazuje nové dialyzační pracoviště pro vězně v pankrácké věznici. (13. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

O zmíněných výhodách informoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „Jakákoliv péče, která není poskytnutá ve věznici, znamená eskortu s vězněnou osobou do zdravotnického zařízení,“ zmínil Tejc, který měl v minulosti jakožto náměstek generálního ředitele Vězeňské služby problematiku zdravotnictví na starosti. Myšlenka dialyzačního pracoviště se podle něj zrodila před třemi lety.

Pacient rekordman je na dialýze 21 let, pochvaluje si možnost absolvovat ji doma

Šéf Vězeňské služby Tomáš Hůlka zmínil, že dialyzační centrum výrazně ušetří jak náklady, tak i lidskou sílu vynakládanou na eskorty. Ty stojí na jednoho vězně zhruba milion korun ročně, každý převoz tam a zpět totiž vyjde přibližně na 6 tisíc korun.

Aktuálně je ve věznicích devět pacientů, kteří dialýzu potřebují, což obnáší eskorty třikrát týdně za doprovodu nejméně tří příslušníků bezpečnostního sboru.

„Kvalitní péče v areálu věznice, kterou umíme s naším týmem zajistit, samozřejmě eliminuje i případná bezpečnostní rizika,“ doplnil ředitel Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti Ondřej Felix.

Výhodou domácí dialýzy je vedle její dostupnosti přímo na místě věznice i to, že ošetření trvá kratší dobu – zhruba tři až 3,5 hodiny oproti 4,5 až pěti hodinám na klasické dialýze. Ošetření se ale musí provádět častěji, a to čtyřikrát až pětkrát do týdne.

Na Pankráci jsou nyní dvě křesla s přístroji, přičemž po celou dobu ošetření bude stav pacienta hlídat zdravotní sestra.

Technické vybavení zapůjčily pro projekt firmy Penta Hospitals a B. Braun Avitum. Zdravotnická zařízení ministerstva spravedlnosti projekt dotovala částkou zhruba 500 tisíc korun, přičemž potřebná rekonstrukce nemocničních prostor si vyžádala 375 tisíc korun. Ředitel pankrácké věznice Petr Bušta řekl, že ji provedli vězni za necelé tři měsíce.

Pankrácká nemocnice je jednou ze dvou vězeňských nemocnic, druhá se nachází v Brně. Kromě toho funguje v každé věznici v ČR zdravotní středisko. Dialýza je druhým projektem ZZMS, který se týká modernizace zdravotnictví za mřížemi.

Prvním bylo loňské zavedení telemedicíny v ženské věznici Světlá nad Sázavou. Vězeňkyně tam nyní mohou po předchozí dohodě konzultovat na dálku svůj stav s lékařem, který takto může stanovit diagnózu, doporučit léčbu a vystavit eRecept.

