Pražané mají zájem o preventivní vyšetření v „tunelu“, bez žádanky to ale nejde

Jana Sobíšková
  12:52aktualizováno  12:52
V posledních letech podle lékařů stoupá zájem Pražanů o preventivní vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance. Včasný záchyt nádoru totiž znamená nejšetrnější léčbu a nejvyšší šanci na úplné uzdravení. K rozhodnutí o preventivním vyšetření přispívají jak zprávy o onkologických onemocněních známých osobností, tak příběhy z blízkého okolí.
Fotogalerie4

Snímek z magnetické rezonance | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Bude to rok, kdy zemřel můj kamarád na mozkový nádor, který se mu ohlásil náhle, a to epileptickým záchvatem, který nikdy dřív neměl. Na magnetickou rezonanci v pražské nemocnici čekal přes měsíc a hned po stanovení diagnózy mu naplánovali operaci,“ vzpomíná Libuše z Prahy 9. Nádor se však na stejném místě vytvořil po čase znovu, navíc metastázoval a muž nakonec zemřel.

Virtuální fronta u lékaře. Recepty stran na rychlejší vyšetření a operace

Libuše se domnívá, že v případě jejího známého hrál roli také dlouhý čas od prvního příznaku do vyšetření. Navíc je přesvědčena, že nádor bylo možné odhalit dřív, než se sám ohlásil nebezpečným záchvatem. Ráda by se nyní sama objednala na preventivní magnetickou rezonanci, má ale smůlu. Pouhé přání totiž k vyšetření nestačí.

„Můj praktik mi nevystavil žádanku, protože neshledal důvod, když nemám žádné obtíže ani rakovinu v rodinné anamnéze. Můj kamarád přitom také ani jedno z toho neměl a onemocněl,“ podotýká žena.

Avšak představa, že všichni pacienti budou podle svého uvážení absolvovat náročná vyšetření, mezi něž patří i magnetická rezonance, je podle ministerstva zdravotnictví mimo realitu.

„Právě proto jsou nákladná vyšetření prováděna u indikovaných pacientů, takzvaně na žádanku, aby nedocházelo k jejich zneužívání a nadužívání,“ upozorňuje mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Prevence jen při riziku

Pokud má podle něj pacient obavy o zdraví, musí je konzultovat se svým lékařem a požádat ho o zhodnocení zdravotního stavu.

„To zahrnuje i zhodnocení jeho individuálního rizika. Nemá žádný smysl podstupovat neodůvodněná vyšetření, tím se zbytečně zatěžuje organismus pacienta, ale i zdravotní systém, který má omezené kapacity,“ říká Jakob.

Tomografů je v Česku dost, na vyšetření se však čeká. Chybějí lékaři

Každý pojištěnec má nárok na takzvané nádorové prohlídky v rámci preventivních programů ministerstva. Jedná se o screeningový program na vyšetření prsů, prostaty, plic. „Tyto programy mají jasná a přesná pravidla, která je nutno dodržet, aby byl benefit z vyšetření co největší,“ upozorňuje Jana Červenková z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN a vedoucí lékařka Centra diagnostiky chorob prsu V. Polaka.

Zájemci o zmíněnou prevenci ale musí patřit do rizikové kategorie podmíněné věkem a rizikovými faktory, jako je například kuřáctví. Největší vyšetřovanou skupinou jsou podle Červenkové v současnosti ženy v rámci mamografického screeningu, který jim pojišťovny hradí od 45 let jednou za dva roky.

Bez žádanky to nejde

Ani v tomto případě se ale zájemkyně neobejdou bez žádanky. „Ta pacientovi zaručuje, že je vyšetření prováděno správně a podle daného screeningového programu. Obsahuje informace, které jsou pro vyšetření velmi důležité a mohou ovlivnit jeho výsledek,“ vysvětluje lékařka.

Postup je takový, že ošetřující lékař s komplexními informacemi o pacientovi napíše žádanku, kterou následně schvaluje radiolog provádějící vyšetření.

Zdravotní vyšetření na dálku se rozšiřuje, telemedicína je i v obci na Opavsku

To je důležité zejména v případě, kdy je pro vyšetření využíváno ionizující záření, jako například v případě CT plic či mamografického screeningu. Je tedy nutné, aby benefit z vyšetření převažoval nad rizikem ze záření, byť i velmi nízkým. V případě magnetické rezonance žádanka obsahuje údaje, které ověří, zda je toto vyšetření možné a pacienta neohrožuje.

„Počet vyšetření v životě se totiž kumuluje a jakýkoliv takový zákrok by měl být součástí komplexní péče,“ poznamenává Červenková.

Zájem je podle radioložky velký, na termín se čeká několik týdnů. Ani v případě soukromých klinik, které za úhradu nabízejí termín vyšetření třeba už druhý den, si člověk nemůže zajít na magnetickou rezonanci jen tak. I tady potřebuje doporučení od lékaře.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Osobní auto na D1 přejelo do protisměru, střet s dodávkou řidič nepřežil

Střet s dodávkou nepřežil v pátek před polednem pětašedesátiletý řidič osobního auta na silnici II/602 poblíž sjezdu z dálnice D1 u Kývalky. Dva lidé cestující ve větším voze se zranili, záchranáři...

19. září 2025  13:02

Lidé v Humpolci chtějí psí hřiště a dřevěné hrací prvky v přírodě

Rovný milion korun vyhradila humpolecká radnice na uskutečnění projektů, jež lidé navrhnou do participativního rozpočtu. Nápady na zlepšení prostředí města letos místní zasílali podruhé – a sešlo se...

19. září 2025

Adastra získala status Databricks Elite Partner. Urychluje inovace postavené na umělé inteligenci

19. září 2025  12:55

Pražané mají zájem o preventivní vyšetření v „tunelu“, bez žádanky to ale nejde

V posledních letech podle lékařů stoupá zájem Pražanů o preventivní vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance. Včasný záchyt nádoru totiž znamená nejšetrnější léčbu a nejvyšší šanci na úplné...

19. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Zlíně odchovali mládě zoborožce přilbového, hnízdící samice má zvláštní zvyk

Ve zlínské zoologické zahradě oslavují. Jako první česká zoo odchovali mládě pestrého ptáka zoborožce přilbového. Rodičovský pár i mládě mohou návštěvníci vidět ve voliéře u Zátoky rejnoků. V...

19. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:32

Ostrava zakládá energetickou agenturu pro snížení nákladů na energie

Město Ostrava bude mít novou městskou společnost - Městskou energetickou agenturu Ostrava. Jejím cílem bude snižovat náklady na energie prostřednictvím měření...

19. září 2025  10:49,  aktualizováno  10:49

Svatého Václava na Vysočině připomenou poutě, koncerty i městské slavnosti

Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči na Jihlavsku nebo v Počátkách na...

19. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Program Talent: 22 projektů mladých novinářů a novinářek získalo podporu. NFNZ a Syndikát novinářů ČR rozdělily více než 1 milion korun

19. září 2025  12:28

Nová ambulance v Horažďovicích pomůže seniorům s vícečetnými onemocněními

Geriatrickou ambulanci pro pacienty od 65 let s vícečetnými onemocněními a pro všechny seniory nad 75 let otevře od října Horažďovická nemocnice ze skupiny...

19. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Nová lávka, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji

Nová lávka pro pěší, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji. Město předpokládalo, že bude stát přes 22 milionů korun, zakázku se ale podařilo...

19. září 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

Stiebel Eltron uvádí novou generaci tepelných čerpadel hpnext s vyšší účinností, tichým provozem a ekologickým chladivem

19. září 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.