„Obviněn jsem, jsem stíhán na svobodě. Důvody jsou podle mě liché a trošku nešťastné,“ uvedl Holobrada v telefonickém rozhovoru.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici kromě Holobrady pět dalších lidí a tři právnické osoby. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který případ dozoruje, vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
Holobrada s obviněním nesouhlasí. „Nikdo se neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nedošlo k žádnému zneužití finančních prostředků,“ uvedl. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.
|
V prvním případě šlo o dvanáctimilionovou akci, na niž získala nemocnice od kraje pětimilionovou dotaci. O dotační prostředky podle Holobrady žádala v srpnu 2023 v dobré víře, že peníze stihne investovat. V nemocnici se ale zároveň pracovalo na rekonstrukci a výstavbě pavilonů D2 a N, začít se tak mohlo až v prosinci 2023.
„Ale rozkaz zněl jasně - proinvestovat dotační peníze od kraje do konce roku, protože takhle zněla podmínka,“ uvedl Holobrada. V prosinci tak stavbaři začali jen s demolicí objektů, přípravou staveniště a nakoupili materiál.
Další obvinění se týká plánované rekonstrukce staré lékárny na Zdaboři a vybudování stacionáře sociálních služeb. Podmínkou udělení dotace ministerstva práce a sociálních věcí bylo, že je třeba mít hotový projekt a dodavatele. Nemocnice si udělala průzkum trhu, z nějž vyplynulo, že cena by mohla být 40 milionů korun. Problém byl podle Holobrady v tom, že nejvýhodnější cenovou nabídku na 33 milionů korun podala firma, která se průzkumu zúčastnila. Nemocnice ale nakonec dotaci nezískala, a proto akci zrušila.
Ve třetím případě jde o pořízení stolu na gynekologii. Nemocnice chtěla podle ředitele koupit stůl stejné firmy jako ostatní, aby byly kompatibilní. Jedna z firem si stěžovala, že byla znevýhodněna. Podle policie jde o zjednání výhody.