Nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila tendr na pavilon pro matku a dítě

Autor: ČTK
  16:50aktualizováno  16:50
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě s předpokládanou hodnotou 1,136 miliardy korun bez DPH. Nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Nemocnice očekává vzhledem k velikosti zakázky množství dotazů, které by mohly lhůtu prodloužit, práce by ale mohly začít na podzim, řekl dnes ČTK předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa.

Většinu peněz na stavbu, která bude dosavadní největší jednorázovou stavbou v historii mladoboleslavské nemocnice, dá Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje.

"Předpokládáme, že do konce září dostaneme nabídky, a pokud se tak stane, někdy v půlce listopadu bychom mohli předávat staveniště," řekl Řípa. Doba výstavby je plánovaná na necelé tři roky. Náročná stavba se podle Řípy dotkne většiny oddělení, některé provozy čeká dočasný či trvalý přesun. "Stavět se musí za plného provozu, což je velmi náročné, výhodou je, že většina stavby bude novostavba, takže se nebude pracovat přímo na oddělení," dodal Řípa.

Součástí pavilonu bude gynekologicko-porodnické a dětské oddělení včetně pohotovosti a JIP. Nová budova vznikne na místě bývalé kuchyně, s pavilony C a D bude propojená spojovacím krčkem, částečně se přestaví i jedno současné nemocniční patro. Pavilon nabídne moderní vybavení včetně jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a operační sály pro všechny obory. Objekt bude postaven v pasivním standardu, počítá se například s fotovoltaickou elektrárnou nebo speciální fasádou. Součástí zakázky je i pevně zabudovaný interiér.

Novou porodnici namísto současné nevyhovující plánovala nemocnice desítky let, původně měla vzniknout v pavilonu G, kde dnes sídlí interní oddělení. "Stavíme porodnici, která tady měla být už před 50 lety, ale zároveň to není jen porodnice, je to komplex zázemí pro několik oborů, z nichž dominantní je gynekologie, porodnictví a dětské," dodal Řípa. Demografický vývoj a snižování počtu porodů podle něj nejsou argumentem, který by měl spuštění investice zpochybnit. "Jsme jedna z pěti oblastních nemocnic kraje, máme přirozený spád a navazující péči a zázemí, které každá porodnice nemá," dodal Řípa. V mladoboleslavské porodnici se loni narodilo 837 dětí, o rok dříve 946.

Středočeský kraj na stavbu postupně uvolní 900 milionů korun. Nemocnice využije i dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) ve výši 79 milionů korun. Zbývající náklady zaplatí nemocnice z vlastních zdrojů.

Prostory po současné porodnici plánuje nemocnice v budoucnu využít jako pobytové zařízení pro seniory, jako domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem. K dispozici by mohlo být až 200 lůžek.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...

2. června 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem...

2. června 2026,  aktualizováno 

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  20:40,  aktualizováno  20:40

Muž, který předloni u Slaného skočil z větroně, byl pod vlivem pervitinu

ilustrační snímek

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy...

1. června 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:42

Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policie na Karlovarsku hledĂˇ 16letou dĂ­vku z dÄ›tskĂ©ho domova

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského domova v Dalovicích u Karlových Varů a dosud se nevrátila....

1. června 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Filip...

1. června 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Obce z jihu Plzeňska odmítají u MMR navržené oblasti pro rychlé stavby větrníků

ilustrační snímek

Více než 20 obcí z jihu Plzeňska i řada spolků a jednotlivých občanů zaslala ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) námitky k návrhu akceleračních oblastí, kde...

1. června 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Miliony, OnlyFans a vyšetřování. Kauza Adama Kajumiho nabírá nový rozměr

Adam Kajumi je osmadvacetiletý český influencer.

Adam Kajumi patří mezi nejznámější české influencery posledních let. Na sociálních sítích si vybudoval publikum čítající statisíce sledujících a prezentoval se jako úspěšný podnikatel, který dokázal...

1. června 2026  19:30

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

GIBS prověřuje úmrtí vězně v Plzni, zemřel po vypití dezinfekce od vychovatele

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle serveru Novinky.cz druhý...

1. června 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.