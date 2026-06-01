Nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila tendr na pavilon pro matku a dítě

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě s předpokládanou hodnotou 1,136 miliardy korun bez DPH. Nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Nemocnice očekává vzhledem k velikosti zakázky množství dotazů, které by mohly lhůtu prodloužit, práce by ale mohly začít na podzim, řekl dnes ČTK předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa.
Většinu peněz na stavbu, která bude dosavadní největší jednorázovou stavbou v historii mladoboleslavské nemocnice, dá Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje.
"Předpokládáme, že do konce září dostaneme nabídky, a pokud se tak stane, někdy v půlce listopadu bychom mohli předávat staveniště," řekl Řípa. Doba výstavby je plánovaná na necelé tři roky. Náročná stavba se podle Řípy dotkne většiny oddělení, některé provozy čeká dočasný či trvalý přesun. "Stavět se musí za plného provozu, což je velmi náročné, výhodou je, že většina stavby bude novostavba, takže se nebude pracovat přímo na oddělení," dodal Řípa.
Součástí pavilonu bude gynekologicko-porodnické a dětské oddělení včetně pohotovosti a JIP. Nová budova vznikne na místě bývalé kuchyně, s pavilony C a D bude propojená spojovacím krčkem, částečně se přestaví i jedno současné nemocniční patro. Pavilon nabídne moderní vybavení včetně jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a operační sály pro všechny obory. Objekt bude postaven v pasivním standardu, počítá se například s fotovoltaickou elektrárnou nebo speciální fasádou. Součástí zakázky je i pevně zabudovaný interiér.
Novou porodnici namísto současné nevyhovující plánovala nemocnice desítky let, původně měla vzniknout v pavilonu G, kde dnes sídlí interní oddělení. "Stavíme porodnici, která tady měla být už před 50 lety, ale zároveň to není jen porodnice, je to komplex zázemí pro několik oborů, z nichž dominantní je gynekologie, porodnictví a dětské," dodal Řípa. Demografický vývoj a snižování počtu porodů podle něj nejsou argumentem, který by měl spuštění investice zpochybnit. "Jsme jedna z pěti oblastních nemocnic kraje, máme přirozený spád a navazující péči a zázemí, které každá porodnice nemá," dodal Řípa. V mladoboleslavské porodnici se loni narodilo 837 dětí, o rok dříve 946.
Středočeský kraj na stavbu postupně uvolní 900 milionů korun. Nemocnice využije i dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) ve výši 79 milionů korun. Zbývající náklady zaplatí nemocnice z vlastních zdrojů.
Prostory po současné porodnici plánuje nemocnice v budoucnu využít jako pobytové zařízení pro seniory, jako domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem. K dispozici by mohlo být až 200 lůžek.