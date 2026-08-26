Nemocnici v Hořovicích na Berounsku letos mírně přibylo porodů

Nemocnici v Hořovicích na Berounsku letos navzdory celkovému poklesu porodnosti v Česku mírně přibylo porodů. V pondělí tam přišlo na svět letošní tisící dítě. Loni hořovická porodnice tuto hranici zdolala skoro o měsíc později, uvedla dnes Kateřina Peter z nemocnice.
"V pondělí 24. srpna 2026 ve 22:30 přišlo v Porodnici Hořovice na svět tisící miminko letošního roku. Chlapeček dostal jméno Leonard, při narození vážil 3520 gramů a společně se svou maminkou Zuzanou se těší dobrému zdraví," uvedla Peter. Loni se první tisící dítě narodilo 18. září, holčička Vivien přišla na svět císařským řezem.
Loni se v hořovické porodnici narodilo 1416 dětí při 1413 porodech. Předloni to bylo 1453 dětí. Meziroční pokles o 2,5 procenta nemocnice pokládá vzhledem k výraznějšímu celorepublikovému poklesu porodnosti za dobrý výsledek. "V letošním roce máme mírný nárůst, který dokládá i to, že tisící miminko máme skoro o měsíc dřív," dodala Peter. Nejvíc dětí se podle ní v Hořovicích narodilo v roce 2018, bylo jich 1795.
Porodů letos přibylo také v krajské kolínské nemocnici. V prvním pololetí jejich počet vzrostl meziročně zhruba o pětinu. Od ledna do konce června jich bylo 547, o 91 víc než loni ve stejném období.
V celém Česku se loni narodilo zhruba 77.600 dětí, meziročně o 6700 méně. Podle Českého statistického úřadu to bylo nejméně v historii statistického zjišťování. Za klesající porodností stojí podle odborníků vstup populačně slabších ročníků do reprodukčního věku, dlouhodobé odkládání rodičovství, horší dostupnost bydlení, ekonomická nejistota či proměna partnerského chování.
Hořovická nemocnice je součástí Akeso Holdingu podnikatele Sotiriose Zavalianise. Kromě ní do skupiny patří také berounská nemocnice či radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice. Holding hořovickou nemocnici postupně přestavuje a modernizuje. Pro některá oddělení postavil nové budovy, jiná oddělení rozšířil. V areálu vznikly i byty pro zaměstnance nebo školka. V porodnici plánuje nemocnice zvýšit počet rodinných pokojů, uvedla Peter.