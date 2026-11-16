Nové vedení Neratovic na Mělnicku počítá s pokračováním přípravy některých projektů včetně nového zimního stadionu nebo přístavby jídelny v ZŠ ve Školní ulici. Nyní je hlavním úkolem sestavení rozpočtu a prověření připravovaných investic. Do rozhodování chce vedení radnice více zapojit i obyvatele, třeba prostřednictvím veřejných projednání, řekla ČTK starostka Neratovic Jana Hanslíková (Speciál Neratovice).
Koalice bude pokračovat v přípravě stavby nového zimního stadionu. Současný stadion je zavřený od loňského srpna kvůli špatnému technickému stavu. V příštím roce předpokládá vedení města jeho demolici a dokončení projektu. Stavba nového je naplánovaná na rok 2028.
Mezi prioritami nového vedení města je také nastavení funkčního parkovacího systému. "Měl by být kompletní, aby vznikl propojený celek," vysvětlila starostka. V Neratovicích od října funguje nový parkovací dům s přibližně 400 místy pro auta, parkování v něm je zatím ve zkušebním režimu a zdarma. Vedení radnice chce také připravit dlouhodobé plány oprav silnic, chodníků a městských budov.
Rozpočet by měli zastupitelé projednávat 14. prosince. Poté by mělo být jasno ohledně připravovaných investic pro příští rok.
Neratovickou koalici tvoří uskupení Speciál Neratovice, Neratovice v pohybu a Volt Česko a nezávislí kandidáti MISE. V 21členném zastupitelstvu má 11 hlasů.