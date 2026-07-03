Neratovice hledají projektanta pro rozsáhlou opravu městského krytého bazénu

Neratovice na Mělnicku hledají projektanta rozsáhlé opravy městského krytého bazénu, nyní vypsaly tendr. Práce budou možná rozdělené na etapy. Termín jejich zahájení zatím není určený, uvedla na dotaz ČTK mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová.
"Město připravuje rekonstrukci s rozšířením o saunový svět," uvedla mluvčí. Oprava bude podle ní zahrnovat mimo jiné rekonstrukci střechy, novou vzduchotechniku včetně rozšíření pro plánovaný saunový svět, stavební úpravy, které pozmění uspořádání vnitřních prostor, návrh a projekt saunového provozu včetně technologie, zateplení budovy, výměnu oken a další úpravy.
Projektová dokumentace, která určí i předpokládané náklady, musí být podle podmínek tendru zpracována tak, aby umožňovala rozdělení rekonstrukce na etapy, pokud to bude technicky možné. Kompletní odstavení bazénu by mělo trvat maximálně na čtyři měsíce, od června do září roku, ve kterém rekonstrukce začne.