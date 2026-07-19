Neratovice hledají provozovatele sběrného dvora, důvodem je upřesnění podmínek

Neratovice na Mělnicku vypsaly výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora. Důvodem je upřesnění podmínek poskytování služeb a jejich rozšíření. Ve sběrném dvoře má fungovat i re-use centrum pro opětovné použití předmětů. V současnosti provoz sběrného dvora zajišťuje firma FCC Neratovice. Provozovatel vybraný v tendru má zahájit činnost 1. července 2027, uvedla na dotaz ČTK mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová.
Smlouva se společností FCC Neratovice zahrnuje více služeb od údržby zeleně, letní i zimní údržby silnic a chodníků, údržby dětských hřišť či svozu odpadkových košů. "Tento smluvní rámec vychází z podmínek nastavených před více než 20 lety a již plně neodpovídá současným požadavkům města a bylo nezbytné jej nahradit," uvedla Walterová. Provoz sběrného dvora je ve smlouvě řešený pouze obecným ustanovením a chybí upřesnění způsobu poskytování služby.
Vypsaný tendr, který řeší provoz do konce roku 2029, stanovuje výrazně podrobněji například požadavky na evidenci, třídění odpadů nebo rozsah činností provozovatele. Předpokládaná hodnota tendru je přibližně 15 milionů korun bez DPH za 2,5 roku.
Součástí sběrného dvora má být i re-use centrum. Zástupci města se zčásti inspirovali ve městech, kde už služba funguje, zároveň ale chtějí celkový koncept zaměřit i na šíření povědomí o udržitelných spotřebních návycích, opravách předmětů a podobně. Cílem re-use provozů je především předcházet vzniku odpadu, tedy zajistit, aby funkční věci neskončily ve sběrném dvoře nebo ve směsném odpadu.
Podíl vytříděného odpadu v Neratovicích podle mluvčí každoročně narůstá. Město letos změnilo systém poplatku za odpady, místo dřívějšího paušálu částka odpovídá skutečně vytvořenému objemu odpadu, což může znamenat snížení ceny a větší motivaci ke třídění.