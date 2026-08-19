Neratovice připraví projekt LDN v části nemocnice, stavbu projednají zastupitelé

Neratovice na Mělnicku připraví projekt pro vznik LDN v části nemocnice. Stavbu projednají zastupitelé po dokončení dokumentace, která přiblíží i náklady. Předběžný odhad je kolem 40 až 50 milionů korun. Kapacita LDN by měla být zhruba 60 lůžek, odpověděl na dotaz ČTK starosta Neratovic Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice). V nemocnici funguje řada ambulancí i jednodenní operativa, případná stavba LDN by jejich provoz neměla ovlivnit, řekla ČTK mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová.
Město nyní vypsalo tendr v hodnotě několika milionů korun na projektanta. Úpravy nemocnice se mají týkat třetího a čtvrtého patra. "Na každém patře by mělo být zhruba 30 lůžek," uvedl starosta. Dále je součástí projektu také úprava jídelny ve druhém patře.
V neratovické nemocnici, která patří městu, ale má soukromého provozovatele, nyní funguje oddělení jednodenní chirurgie a jednodenní ortopedie, ambulance chirurgie, gastroenterologie a gynekologie, rentgen, ultrazvuk, infuzní stacionář a další.
Město má i vlastní polikliniku, kde je přes 20 ordinací a působí zde například praktičtí lékaři, pediatři, oční ambulance, alergologie, gynekologie, kardiologie a další.