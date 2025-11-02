Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Příčiny vykolejení se budou vyšetřovat. Vlak bude třeba vrátit na koleje, přerušení provozu zřejmě potrvá delší dobu,“ řekl krátce po události mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
Vlak vykolejil v půl jedné odpoledne. „Souprava se nepřevrátila, ale zůstala stát zhruba jeden metr mimo koleje. Událost se obešla bez zranění a bez úniku kapalin,“ upřesnil Kavka.
Podle něj hasiči z vagónů soupravy evakuovali třicet cestujících. „V 13:35 byl obnoven provoz do Všetat po jedné koleji sníženou rychlostí. O hodinu později už pak provoz pokračoval bez zpomalení,“ uvedl Kavka.
Na místě nehodu šetří tři inspektoři Drážní inspekce, kteří později vypracují závěrečnou zprávu. „Škoda na vlaku činí 100 tisíc korun, na kolejích 300 tisíc korun,“ objasnil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
Na fotkách z místa vykolejení jsou vidět silně zkroucené koleje. „Důvodem nehody mohlo být poškozené kolejiště. Zároveň ale k jeho poničení mohlo dojít až po události,“ dodal Kavka s tím, že skutečnou příčinu odhalí až vyšetřování.