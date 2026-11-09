Neratovickou starostkou se stala lídryně Speciálu Neratovice Jana Hanslíková

Neratovickou starostkou se v neděli stala lídryně vítězného Speciálu Neratovice Jana Hanslíková. V čele města vystřídala Romana Kroužeckého (Společně pro Neratovice). Neratovice nyní vede koalice uskupení Speciál Neratovice, Neratovice v pohybu a Volt Česko a nezávislí kandidáti MISE, má 11 zastupitelů v 21členném zastupitelstvu, informovala dnes ČTK mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová. Neratovice mají zhruba 16.000 obyvatel.
"Do funkce uvolněného místostarosty (na plný úvazek - pozn. ČTK) byl zvolen Marek Duchoslav (MISE) a funkci neuvolněné místostarostky bude zastávat Lenka Mrzílková (Neratovice v pohybu)," uvedla Walterová. Mrzílková v minulosti už působila nejen jako místostarostka, ale Neratovice též vedla jako starostka.
Do sedmičlenné rady města zastupitelé zvolili také Tomáše Matějku (Speciál Neratovice), Romana Hlinovského (MISE), Markétu Rajchertovou (Neratovice v pohybu) a Václava Marhana (Neratovice v pohybu).
Hanslíková byla do loňského roku místostarostkou, ale po neshodách v koalici zastupitelé odvolali nejen ji, ale i dva radní: Marka Duchoslava a Tomáše Matějku (oba MISE). Místo nich byli zvoleni tři noví radní: Markéta Rajchertová (Neratovice jinak), Pavel Šanda a Marcela Brodilová (oba Budoucnost pro Neratovice).
Speciál Neratovice zvítězil v letošních volbách s pěti mandáty, druhé bylo Společně pro Neratovice, jehož lídrem byl Kroužecký, se čtyřmi mandáty. Po třech mandátech získali Neratovice v pohybu, Volt Česko a nezávislí kandidáti MISE a ANO. Dva mandáty měla Budoucnost pro Neratovice a jeden mandát Neratovičáci.