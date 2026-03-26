Neratovičtí zastupitelé schválili stavbu nového zimního stadionu

Nový zimní stadion vznikne v Neratovicích na Mělnicku. Novostavba bude na místě původního stadionu, který je kvůli špatnému technickému stavu zavřený, a který se zbourá. Rozhodli o tom ve středu neratovičtí zastupitelé. Město nyní objedná podrobnou studii včetně geologického průzkumu a 3D zaměření. Dokončení nové haly se plánuje na konec roku 2028, po dobu výstavby bude sportovcům i veřejnosti sloužit mobilní ledová plocha, informovala dnes ČTK mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová.
Z chystané studie vyplyne podle mluvčí podrobné zadání na výstavbu stadionu metodou Design&Build, při níž projekt i stavbu zajistí stejná firma. "Tato metoda stavbu podstatně urychlí a zaručí pevnou konečnou cenu," uvedla Walterová.
Zimní stadion využívají neratovičtí hokejisté, ale také i školy a veřejnost. Mládežnickému hokejovému oddílu město schválilo podporu 400.000 korun na pronájem ledové plochy v okolních městech. "S oddílem jsme ve stálém kontaktu a děláme vše pro jeho zachování," doplnila mluvčí.
Stadion je zavřený od loňského srpna. Vedení města nechalo zpracovat studii, která doporučila zbourání a stavbu nového, protože objekt je u konce životnosti a náklady na opravu by byly obdobné jako na stavbu nového. Novostavba má podle studie i vyšší šanci na dotační podporu.