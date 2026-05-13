Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Oznámení o nehodě na 1. kilometru silnice I/3 přijala tísňová linka ve 14:36 hodin.
Podle prvotních zjištění řidič dodávky najel na ostrůvek. „To mu rozhodilo řízení a následně přejel do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem značky Citroen,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
Ještě před čelním střetem narazila dodávka do osobního automobilu značky Ford. Posádka tohoto vozidla z nehody vyvázla bez zranění.
Řidič dodávky utrpěl středně těžké zranění, jeho spolujezdec se zranil těžce. Zraněné byly také řidička a nezletilá spolujezdkyně z citroenu, doplnila Schneeweissová.
„Měli jsme v péči čtyři pacienty,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková. Po ošetření byli dva pacienti transportováni letecky do Ústřední vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice Motol a Homolka, zbylé dva odvezla sanitka do motolské a Thomayerovy nemocnice.