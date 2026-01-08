Známý nevěstinec zmizí z Holešovické tržnice, prostory využije i služebna policie

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:22aktualizováno  16:22
Provozovatelé nevěstince Showpark v areálu pražské Holešovické tržnice opustí městské prostory k 27. lednu. Ve čtvrtek to uvedla městská firma Výstaviště Praha, která tržnici spravuje. Soud o vyklizení rozhodl v roce 2019, společnosti E.R.O.C. se však dařilo stěhování oddalovat. V prostorech by v budoucnu mohla být policejní služebna, obchody a kanceláře.
Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...

Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo nevěstince bude prostor využit jako ubytovna pro bezdomovce, kteří nemohou dodržovat domácí karanténu. (30. března 2020) | foto: David NeffMAFRA

Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...
Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...
Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...
Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...
„Soudní spor o vyklizení se kvůli obstrukcím protistrany, ale také kvůli pomalosti české justice, táhl od roku 2012. Jsem rád, že se Praha dočká úspěšného ukončení této více než desetileté ságy,“ uvedl radní města pro majetek Adam Zábranský (Piráti). Podle webu firmy E.R.O.C. se podnik přestěhuje do ulice Na Bojišti nedaleko stanice metra I. P. Pavlova.

Předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl uvedl, že společnost E.R.O.C. neplatila nájemné, protože neexistovala žádná smlouva. Provozovatel nikdy neměl uzavřený nájem s magistrátem, ale historicky si prostory podnajímal od společnosti Delta Center, která měla v minulosti v nájmu od města celou tržnici. Po rozsudku z roku 2019 musela areál vyklidit s povinností uhradit dlužné nájemné s příslušenstvím ve výši 246 milionů korun.

Hübl dodal, že nyní společnost zhodnotí technický stav budovy, která nebyla v posledních letech řádně udržována, a v návaznosti na to připraví rekonstrukci pro další využití prostor.

„Dlouhodobě počítáme s kombinací kancelářských a obchodních prostor a se služebnou městské policie. Nutné investice se mohou pohybovat nad hranicí 200 milionů korun a rekonstrukce si vyžádá několik let,“ uvedl Hübl. Doplnil, že v mezidobí by objekt mohl sloužit například pro umělecké ateliéry či dílny.

Jednatel firmy E.R.O.C. Zbyněk Matela v minulosti řekl, že klub 20 let bez problémů fungoval a přispěl k odstranění prostituce z ulic. Zhruba 600 pracovnic nevěstince, které označoval za výkonné umělkyně, by se podle jeho několik let starého vyjádření v případě uzavření klubu přesunulo do centra.

Po městě chtěl nájemní smlouvu. Zástupci města však uvedli, že s ohledem na povahu podnikání magistrát smlouvu uzavřít nemohl, ani kdyby chtěl.

