Lupič přepadl večerku ve slánské Pražské ulici během pátečního dopoledne, krátce před tři čtvrtě na jedenáct.

„Muž vstoupil do prodejny ozbrojený nožem, kterým mířil na obsluhu a požadoval vydání finanční hotovosti. Žena za pultem ale byla odvážná a místo peněz, které po ní muž chtěl, vytáhla malý nožík a se slovy ‚vypadni‘ ho vystrnadila ven,“ vylíčila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policisté na místo okamžitě poslali všechny dostupné hlídky včetně psovoda se služebním psem a do práce se pustili také kriminalisté.

„Policisté po svém příjezdu získali od poškozené popis muže, kterého během několika málo minut spatřili pořád ve stejné ulici poblíž kruhového objezdu, asi půl kilometru od místa činu, kde jej následně zadrželi,“ doplnila.

Osmačtyřicetiletý muž skončil v cele a byl obviněn z loupeže. „V minulosti byl za stejný skutek již odsouzen, nyní mu v případě pravomocného odsouzení hrozí trest od dvou do deseti let za mřížemi. Kriminalisté zároveň státnímu zástupci podali podnět na návrh k vzetí obviněného do vazby, o čemž rozhodne soud,“ uzavřela mluvčí.