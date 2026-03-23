Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Juliana Hámová
  12:32
V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova jednorázovou finanční podporu 100 tisíc korun – bez podmínek. Výsledky ročního výzkumu přitom ukazují, že důvěra a cílená pomoc mohou mít měřitelný dopad.
Melanie Zajacová je v čele projektu New Leaf Česko, který zjišťoval, zda stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova začlenil do společnosti. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do samotného experimentu pak postoupilo 100 lidí, kteří splnili vstupní kritéria (kratší doba bez domova, absence závažné závislosti). 99 z nich dokončilo roční sledování. Průměrný věk účastníků byl 45,5 roku, medián délky bezdomovectví 13,5 měsíce.

Vstupní podmínkou bylo, aby lidé nebyli na ulici déle než 24 měsíců. Psychická zátěž je přitom výrazná – 49 % lidí uvedlo, že prožívá úzkost a napětí. Rizikové užívání alkoholu se objevilo u 54 % dotázaných, drog potom u 35 %.

Účastníci byli rozděleni do několika skupin – část získala pouze finanční podporu, část kombinaci financí a sociální práce. Právě srovnání těchto skupin přineslo klíčová zjištění:

  • Bydlení:
    Až 80 % lidí, kteří měli podporu sociálního pracovníka, si dokázalo bydlení udržet. Ve skupině bez této podpory to bylo 42 %. Celkově si 80 % účastníků nějakou formu bydlení zajistilo, 58 % mělo stabilní bydlení na konci projektu.
  • Návykové látky:
    Podíl uživatelů návykových látek klesl z 65 % na začátku na 38 % na konci projektu.
  • Příjmy a práce:
    Už na začátku mělo práci 52 % účastníků. Průměrný měsíční příjem vzrostl z 10 161 Kč na přibližně 15 250 Kč, zejména u těch, kteří spolupracovali se sociálním pracovníkem.
  • Výdaje:
    Největší finanční výdaje přicházely v prvních třech měsících. Průměrně lidé utratili například kolem 6 tisíc Kč za bydlení, téměř 2 tisíce Kč za jídlo a více než 10 tisíc Kč za oblečení – tedy za základní potřeby.
  • Duševní zdraví:
    U účastníků se sociální podporou došlo přibližně k 50% zlepšení skóre duševní nepohody.

Projekt zároveň pomohl vyvrátit několik rozšířených mýtů. Lidé bez domova podle dat neutrácejí primárně za alkohol a drogy, většina z nich pracuje nebo pracovat chce a bezdomovectví si nevolí dobrovolně. Výzkum také ukazuje, že klíčovým faktorem úspěchu není jen finanční pomoc, ale vztahová sociální práce založená na důvěře.

Celkové náklady projektu činily přibližně 12 milionů korun, z toho 3,5 milionu pocházelo z podpory ministerstva práce a sociálních věcí. Ekonomické vyhodnocení, které má ukázat možné úspory pro veřejné rozpočty, bude zveřejněno v září 2026.

New Leaf Česko je prvním projektem tohoto typu v Evropě. „Jeho výsledky naznačují, že prevence dlouhodobého bezdomovectví – tedy pomoc lidem včas – může být nejen lidsky správná, ale i ekonomicky výhodám,“ uvedla Melanie Zajacová, která stojí v čele projektu New Leaf Česko.

2. května 2025

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

130 let provozu tramvají v Libni.

vydáno 23. března 2026  14:21

V neděli proběhla na Palmovce velká sláva u příležitosti sto třicet let elektrické dráhy Praha - Libeň – Vysočany. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program s výstavkou o historii této tramvajové...

vydáno 23. března 2026  14:20

Hard Ricovi navrhl žalobce za loupež a vydírání 6 let. Stydím se, řekl raper

Raper Hard Rico přichází k soudu. (23. března 2026)

U Krajského soudu v Ostravě vrcholí sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper pod pseudonymem Hard Rico. Za loupež...

23. března 2026  9:12,  aktualizováno  14:17

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany hejtmana Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Shodli se na tom v pátek účastníci krajské konference v Plzni. ČTK...

23. března 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Před ústeckým soudem se hájí provozovatel solární elektrárny na Teplicku

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes pokračoval výslechem svědků v hlavním líčení s firmou Talwin a její jednatelkou Monikou Hájkovou. Firma provozuje solární...

23. března 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Poslední březnový víkend se Praha promění ve sportovní epicentrum. Obří akce zamíchají i dopravou. Zítra začíná mistrovství světa v krasobruslení, ve čtvrtek zaplní fanoušci fotbalu okolí Edenu a v...

23. března 2026

Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

23. března 2026

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Východní část pardubického nádraží dostává původní podobu. Otevře se v červnu

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit...

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. Správa železnic tam do té doby dokončí nákladnou modernizaci a přesune stavební práce do druhé části památkově...

23. března 2026  13:52

Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady...

Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově...

23. března 2026  13:52

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  13:47

Majitelé slevili a za ubytovnu na Lounsku, kde zemřelo dítě, chtějí 27 mil. Kč

ilustrační snímek

Jednání o odkoupení ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, zatím skončila. Majitelé slevili z původních 30 milionů korun na 27...

23. března 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

