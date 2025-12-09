„Neznámý muž žádným způsobem nemluví, dorozumívá se pouze posunky a nebo malováním obrázků. U sebe neměl žádné doklady, písemnosti ani cennosti, dle kterých by policisté dokázali zjistit jeho totožnost,“ uvedl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
Policie muže převezla do psychiatrické léčebny v Bohnicích už před více než měsícem, ale dosavadní šetření žádné poznatky nepřineslo, a tak se obrací na širokou veřejnost.
Podle policistů má muž odhadem mezi 50 a 55 lety, měří 178 centimetrů a má zavalitou postavu s kulatým obličejem, krátké černé vlasy a šedomodré oči.
„Pokud ho poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho ztotožnění, volejte prosím linku 158,“ vyzývá Hrdina.