Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:52aktualizováno  14:52
Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta. Novinku v pondělí představili zástupci Oční kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zdejší pracoviště je jediné v Česku, kde tento zákrok provádějí. V zemi je podle odhadů asi půl milionu pacientů s tímto problémem. Se stárnutím populace bude výskyt ještě častější.

Zástupce přednosty Oční kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Miroslav Veith | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tento druh onemocnění je podle odborníků nejčastější příčinou praktické slepoty pacientů důchodového věku. Nevidí na střed oka, takzvanou makulu, ale jejich periferní vidění je zachováno.

Zrak kolabuje. Oči přepínáme na blízko a ve špatném světle, říká lékař

„Teleskop neobnoví normální zrak, ale výrazně zvyšuje kvalitu života,“ uvedl zástupce přednosty Miroslav Veith. Zákrok je podle něj vhodný pro lidi, kteří už mají poškozené obě oči.

Pacienti se musí naučit novému způsobu vidění, kdy jedno oko funguje na vidění na blízko a druhé na dálku. Několik měsíců po operaci ho nacvičují.„Obraz se zvětší natolik, že jizva není takovou překážkou,“ doplnil lékař.

Operace je podle něj podobná jako výměna čočky při šedém zákalu. Teleskopická čočka má zhruba deset milimetrů a vkládá se větším řezem než klasická umělá čočka.

Nemoci, které nás nejčastěji trápí ve stáří. Tyto příznaky vás mohou varovat

Lidé starší 75 let mají téměř patnáctkrát vyšší pravděpodobnost onemocnění než padesátníci. „Šedý zákal mají s určitým věkem všichni. Makulární degeneraci mít nemusí, ale s věkem riziko roste,“ doplnil Veith.

Příčin nemoci je více, částečně roli hraje genetika, kvalita stravy a pětinásobně vyšší riziko přináší kouření. Rizikovější je také světlá barva duhovek.

Speciální teleskopická čočka, kterou lékaři pacientovi do oka vloží, stojí zhruba půl milionu korun. Pacientům ji prozatím hradí výrobce, podle přednosty kliniky Pavla Studeného se jedná o úhradě zdravotními pojišťovnami.

Operace se provádí jen v lokálním umrtvení, pacienti nejsou v celkové anestezii. Na Vinohradech operovali zatím několik lidí.

Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik

Pacient, který dnes operaci podstoupí, popsal, že problémy pozoroval zhruba dva roky. „Nejdříve jsme pocítil problémy se čtením. Teď už si nejsem bez lupy schopen přečíst třeba SMS,“ popsal. Nepoznává také obličeje známých lidí, které třeba potkává na ulici. Bez operace lidé používají v běžném životě třeba různé lupy.

Podle lékařů je vhodných pacientů velké množství, zásadní ale je, aby dosud neabsolvovali operaci šedého zákalu, při níž se vymění oční čočka. Zákroky kvůli šedému zákalu patří podle Veitha k nejčastějším operacím v Česku, ročně jich je kolem 160 tisíc.

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný" fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace"

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

