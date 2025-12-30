Noční tramvaje pojedou na Silvestra co 15 minut, metro a autobusy i ve dvě ráno

Dopravci chystají jízdní řády uzpůsobené nočním oslavám – v plánu jsou posílené tramvajové i autobusové spoje, o hodně déle bude jezdit i metro. Horší dopravu budou mít jen dojíždějící, poslední vlaky pojedou hodně před půlnocí.
MHD na Silvestra
Ve středu 31. prosince pojedou denní spoje podle prázdninových jízdních řádů, což znamená delší intervaly. Naopak noční tramvaje, které začnou jezdit okolo desáté večer, pojedou ve zkrácených čtvrthodinových intervalech a s vyšší kapacitou.
Posílený bude také provoz autobusových linek, z nichž část denních zůstane jezdit až zhruba do půl třetí ráno 1. ledna 2026. Stejně jako tramvaje budou noční autobusy jezdit v polovičních intervalech.
Pražané mohou také počítat s prodlouženým provozem metra. Spoje budou jezdit v desetiminutových intervalech a poslední soupravy projedou centrem města okolo druhé hodiny ranní 1. ledna 2026.
O něco horší spojení budou mít mimopražští. Vlaky sice budou jezdit podle jízdních řádů pro pracovní dny, pravidelné spoje však pojedou naposledy okolo osmé večer. Dopravci poté počítají se spoji v hodinových intervalech, který skončí mezi desátou a jedenáctou večer. Půlnoční rozjezdy jsou zrušené.
Poslední vlaky a metro
Metro pojede i po půlnoci v desetiminutových intervalech. Centrem města budou poslední spoje projíždět okolo druhé hodiny ráno.
|Linka
|Směr
|Čas
|A
|Nemocnice Motol
|1:53
|A
|Depo Hostivař
|1:51
|B
|Zličín
|1:45
|B
|Černý most
|1:40
|C
|Háje
|1:44
|C
|Letňany
|1:44
Většina posledních vlakových spojů páteřních linek S vyjede ze tří pražských nádraží mezi desátou a jedenáctou večer.
|Linka
|Trasa
|Čas
|S1
|Masarykovo nádraží – Kolín
|22:10
|S2
|Praha hl. n. – Nymburk
|22:19
|S3
|Praha hl. n. – Mělník
|22:47
|S4
|Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou
|22:43
|S5
|Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou
|22:30
|S6
|Praha-Smíchov – Beroun
|22:46
|S7
|Praha hl. n. – Beroun
|22:16
|S8/S88
|Praha hl. n. – Čerčany/Dobříš
|20:55/21:55
|S9
|Praha hl. n. – Benešov u Prahy
|22:21
MHD na Nový rok
Změny a zdražení
Od Nového roku by cestující měli počítat s několika novinkami v PID. Těmi nejvýznamnějšími jsou zdražení jednorázových jízdenek v Praze a všech dokladů ve vnějších pásmech. Změní se i část tarifních zón.
Zatímco jízdní kola budou moci v metru kamkoliv, elektrokola mají zákaz.
Výrazně se zvýší pokuty za jízdu na černo.
Ve čtvrtek 1. ledna budou spoje v Pražské integrované dopravě jezdit podle nedělního prázdninového režimu. Vyjedou okolo sedmi hodin ráno, do té doby se budou ulicemi prohánět noční autobusy i tramvaje. Metro začne jezdit, stejně jako v jiné dny, krátce před pátou ranní.
Vlaky budou jezdit v omezeném režimu podle nedělních jízdních řádů. Vybrané linky (zejména S3 ve směru do Prahy) začnou jezdit až v půl osmé ráno.
MHD v dalších dnech
Omezený provoz podle prázdninových jízdních řádů potrvá až do neděle 4. ledna. Ještě v lednu a únoru však organizátor Pražské integrované dopravy ROPID počítá s mírně omezeným provozem kvůli nižší vytíženosti v prvních měsících roku.
Opatření se dotknou zejména tramvajových a autobusových spojů, metro už však bude jezdit v běžném režimu.