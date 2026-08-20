Červená křesla, koženka a dřevo. Prahou projedou tramvaje jako ze 70. let

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:12aktualizováno  15:12
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Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122...

Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122 pro linku 23 po generální opravě při příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. (20. srpna 2026) | foto: ČTK

Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122...
Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122...
Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122...
Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122...
8 fotografií
Na takzvanou nostalgickou tramvajovou linku číslo 23 vyjedou o víkendu dvě zrenovované tramvaje typu T3. Vůz 6312 je vybaven tak, jak vypadaly tramvaje v první polovině 70. let, vůz 7122 má zase připomínat druhou polovinu 70. let. V opravě jsou další tři vozy, které by měly být na linku nasazeny do roku 2028.

Cílem pražského dopravního podniku (DPP) je, aby každý z vozů na lince 23 připomínal jiné období. Zrenovované tramvaje dnes novinářům představili zástupci DPP.

Tramvaj 6312 je vybavena červenými koženkovými sedačkami. „V počátcích měly tramvaje T3 tyto sedačky. Nebyly tam ty ikonické červené a šedé laminátové, které drtivá většina cestujících zná,“ uvedl vedoucí jednotky historická vozidla DPP Petr Malík.

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Doplnil, že kdyby měla být tramvaj autentická, měla by na úrovni třetího a čtvrtého sedadla stanoviště průvodčího. „Nyní je linka určena na linku 23 a tím pádem jsou tu označovače jízdenek tak, aby normální cestující mohli tramvaj používat,“ doplnil Malík.

Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122 pro linku 23 po generální opravě při příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. (20. srpna 2026)
Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122 pro linku 23 po generální opravě při příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. (20. srpna 2026)
Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122 pro linku 23 po generální opravě při příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. (20. srpna 2026)
Zahájení výstavy Trolejbusy ve Střešovicích a představení tramvaje 6312 a 7122 pro linku 23 po generální opravě při příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. (20. srpna 2026)
8 fotografií

Ve voze 6312 si mohou cestující všimnout také netypického obložení okolo oken z koženkové fólie, které pozdější vozy neměly. Vůz 7122 je modernější, má laminátové sedačky a obložení stěn ve spodní části imituje dřevo.

„Naším cílem je nemít na lince 23 všechny tramvaje jednotné. Proto je tam tramvaj T2, které v Praze ani nejezdily, ale byly v Tatrovce na Smíchově vyrobené. Další zajímavostí je tato tramvaj (6312), která se původně ani nedochovala a musela být obnovena. Připomíná nejstarší období tramvají typu T3, které jezdily v Praze v době začátku provozu metra v roce 1974,“ doplnil Malík.

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Nostalgická linka jezdí z Královky přes zastávky Pražský hrad, Malostranské náměstí a Národní divadlo na Zvonařku každý pracovní den v intervalu 30 minut a o víkendech v intervalu 7,5 minuty.

Platí na ní běžný tarif pražské integrované dopravy. Jezdí na ní různé vozy řady T. O víkendech jsou podle Malíka některé tramvaje vypravované i z vozoven Žižkov a Hloubětín, takže je vozový park pestřejší.

Tramvaj typu T1 představila Tatra Smíchov v roce 1951. Vůz byl postaven na zcela nové koncepci, která vycházela z americké koncepce. Stísněný interiér vozů T1 a nemožnost úpravy tohoto typu na rozchod 1 000 milimetrů pak vedly k vývoji tramvaje typu T2. DPP dostal dva její prototypy.

Sériová výroba T2 byla zahájena v roce 1957, avšak do Prahy žádný další vůz nebyl dodán. V roce 1960 byla veřejnosti přestavena tramvaj typu T3. Pravidelný provoz tramvají T3 začal 22. listopadu 1962 a cestující vozily do roku 2011. Nyní jezdí už jen na nostalgické lince.

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