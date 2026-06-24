Nová ambulance Klaudiánovy nemocnice zkrátí čekací doby na výměnu velkých kloubů

Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice otevřela v květnu novou indikační ambulanci pro implantaci kloubních náhrad. Novinka má přispět ke zvýšení počtu endoprotéz a zkrácení čekací doby ze současných tří až šesti měsíců o další týdny. Cílem je přiblížit ji co nejvíce ke třem měsícům, řekl dnes novinářům primář ortopedicko-traumatologického oddělení Eduard Šťastný.
"Pacienti se mohou poměrně rychle do této ambulance objednat, vyšetří je zkušený ortoped, který je schopen indikovat těžké stavy k řešení do šesti týdnů a předat pacientovi požadavky na předoperační vyšetření," řekl Šťastný. Pacienti s těžkými stavy by podle něj měli odcházet už s termínem operace. Nová ambulance je v provozu každý čtvrtek od 13:00 do 14:30.
Benefitem je podle Šťastného zajištění péče včetně rehabilitace na jednom místě. "Obrovskou výhodou je, že kooperujeme s rehabilitačním oddělením, máme ho v jednom domě, jsme s ním pevně svázáni, pacienti po implantaci náhrady na ortopedickém oddělení zůstávají na oddělení čtyři až pět dnů, pak jsou překládáni," řekl Šťastný. Pobyt na rehabilitačním oddělení zabere zhruba čtyři dny až 11 dnů a kromě rozcvičení či nácviku chůze zahrnuje i začlenění do běžného života, například s využitím trenažéru osobního auta.
Tým ortopedicko-traumatologického oddělení čítá 26 lékařů. Loni udělali 2830 operací, z toho 990 náhrad kyčelního a kolenního kloubu, denně je to čtyři až pět operací. Za zkracováním čekací doby je podle primáře i možnost využívat tři operační sály a další opatření, například pokročilá digitalizace, která umožňuje mimo jiné efektivní využívání sálů.
Zdravotní pojišťovny mají podle vládního nařízení povinnost zajistit dostupnost výměny kyčelního nebo kolenního kloubu pro pacienta do roka. Průměrná čekací doba je ale v Česku na mnoha místech vyšší, na endoprotézu kolenního kloubu lidé čekají průměrně 68 týdnů, u kyčelního kloubu je to 65 týdnů. Čekací doby na plánované operace se výrazně prodloužily v době covidové pandemie, ortopedie byla podle primáře nejvíce postiženým oborem. Současně kvůli demografickému vývoji přibývá pacientů, kteří se dožívají těžké artrózy ve vysokém věku.