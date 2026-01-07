Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Matouš Waller
  13:12aktualizováno  13:12
Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B se blíží ke konci. Cestujícím by se měla znovu otevřít během března. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizí. Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítá.
Stanice Českomoravská se úplně promění. Otevřít by měla v březnu.

Stanice Českomoravská se úplně promění. Otevřít by měla v březnu. | foto: X: PID

Rekonstruovaný vestibul měl v listopadu 2025 již hotové nové ostění.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Rekonstrukce metra Českomoravská. (21. října 2025)
25 fotografií

Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila skoro 25 let, od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik (DPP) ji pro náročné opravy uzavřel v lednu 2025.

Kdy se otevře metro Českomoravská

Stanice měla začít fungovat už koncem minulého roku, ale během prací se objevily komplikace. Znovu otevřít by měla v březnu 2026, ještě před začátkem mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně 25. března.

Ve hře je i změna názvu stanice na Arénu Libeň. Místo jména zaniklého podniku ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk, by mohla odkazovat na blízkou multifunkční arénu, kde se konají velké kulturní i sportovní akce.

Jak bude vypadat nová stanice metra

Celou stanici čeká kompletní vizuální proměna. Během rekonstrukce zmizely původní keramické obklady, původně je měly nahradit nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem podle návrhu studia edit! architects a designéra Maxima Velčovského.

Nové obložení v metru vytvořil Maxim Velčovský. | foto: Maxim Velčovský a edit! architects

Vizualizace nové stanice Českomoravská | foto: Dopravní podnik Praha

Dopravní podnik nicméně později přišel s požadavkem na změnu návrhu. Namísto skleněných destiček budou ve stanici použité velkoformátové desky na černém podkladu, díky čemuž nebudou skrze sklo vidět případné průsaky.

Výměna čeká i obklady eskalátorového tunelu a v povrchovém vestibulu. Stropní podklady v podzemní části zůstanou původní, podnik je jen repasuje. Ze stanice během rekonstrukce zmizely také původní sovětské eskalátory, které sloužily více než třicet let.

Nově nainstalovaná ramena patří k nejrobustnějším v zemi, díky čemuž mají odolávat náporům návštěvníků nedaleké arény. Podnik si od nich zároveň slibuje bezpečnější a ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Prostor, který slouží cestujícím, je ale jen menší částí celé stanice. Náročné opravy se dotknou i technického zázemí či prostoru pod nástupištěm. Stanice dostane nové kabelové rozvody, moderní vzduchotechniku a opraví se rovněž průsaky.

Nový vestibul na Českomoravské

Stanici čeká i kompletní proměna povrchového vestibulu. Budova získá nové opláštění z betonu a skla. Změnit se má i uvnitř – místo dřívějšího interiéru s viditelnými vazníky a stropem se tu mají podle plánů DPP objevit nové podhledy. Původní reliéf u eskalátorů tu má zůstat i po opravách.

Nosné konstrukce ve stanici Českomoravská byly v havarijním stavu.

Z budovy stanice jako první zmizela přebytečné přístavby a po dokončení bude mít prostý obdélníkový tvar. V těsném sousedství stanice, na místě zbouraných křídel, vyrostou nové budovy. Proměnou projde také autobusový terminál.

Jak bude bezbariérová

V návaznosti na celkovou modernizaci stanice hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.

OBRAZEM: Sovětský eskalátor rozřezali, podlaha stanice má díry. Modernizace Českomoravské jede naplno

Termín podle DPP závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů na Českomoravské by už do provozu zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.

Hošťálkovickou hájenku chce Ostrava přebudovat na Lesní školu

ilustrační snímek

Ostrava připravuje vybudování nové Lesní školy, která by rozšířila možnosti environmentální výuky ve městě. Přebudovat chce za tímto účelem hájenku v...

7. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

