Nová kampaň NUDZ upozorňuje na sexuálně motivované násilí i vliv technologií

Na sexuálně motivované násilí i rostoucí vliv technologií na lidskou sexualitu upozorňuje nová kampaň Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Ústav ji dnes spustil na sociálních sítích. Duben je celosvětově měsícem povědomí o sexuálním násilí zaměřeným na osvětu, prevenci a podporu obětí. Kampaň se bude věnovat nejen těmto tématům, ale přiblíží i celkovou situaci prevence sexuálně motivovaného násilí v ČR včetně hlavních dat, informoval ČTK mluvčí NUDZ Jan Červenka.
Z celonárodního průzkumu CzechSex z roku 2024 vyplynulo, že znásilnění ve smyslu donucení hrozbami nebo násilím k sexuálním aktivitám zažilo v české populaci téměř 17 procent žen a skoro pět procent mužů.
"Sexuálně motivované násilí, obtěžování a zneužívání nejsou v současnosti okrajovým problémem, ale i v souvislosti s raketovým nárůstem on-line sexuální delikvence a nárůstem sexuálně motivované násilí a kriminality u mladších věkových skupin se stávají extrémně závažným společenským tématem," vysvětlila vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence Kateřina Klapilová.
Podle odborníků mají čím dál větší vliv na sexualitu moderní technologie. "Pro děti a dospívající jsou kromě kamarádů dokonce hlavními zdroji informací o sexu. Podle průzkumu Safer Internet Centra ČR (SIC ČR) a Univerzity Palackého v Olomouci (UP) u otázky 'Kdo ti poprvé vysvětlil, co je to sex?' uvádí internet 33 procent dívek a 33 procent chlapců a kamaráda nebo kamarádku 33 procent dívek a 28 procent chlapců," popsala Klapilová. Umělou inteligenci (AI), například chatboty, zmínila dvě až čtyři procenta dětí.
Spolu s novými technologiemi se také objevují nové problémy jako sexting, závislost na pornu, AI generovaná dětská pornografie a další. "Tyto nové problémy, včetně nárůstu některých forem on-line sexuální delikvence, tak rozšiřují negativní efekty současného digitálního ekosystému, jako je nárůst polarizace a extremismu ve společnosti, nebo zhoršení pozornosti," řekl ředitel NUDZ Jiří Horáček.
Klapilová zmínila, že odborníci sledují výrazný nárůst některých forem on-line sexuální delikvence od doby, kdy se během pandemie covidu-19 přesunula značná část života do on-line prostoru. "Nové technologie mají jedno společné: zvyšují dostupnost, anonymitu a intenzitu sexuálních podnětů, a tím mění i hranice chování. Rizikové chování tak může dlouho zůstávat bez povšimnutí a postupně eskalovat. To je zásadní moment pro prevenci. Pokud chceme těmto situacím předcházet, nestačí reagovat až ve chvíli, kdy dojde k poškození druhého. Musíme být schopni zasáhnout dřív," dodala Klapilová.
NUDZ se věnuje i cílené on-line intervenci, jejímž smyslem je oslovit lidi, kteří si své riziko uvědomují, mají obavy ze svých sexuálních nutkání či chování. V roce 2023 vznikla i národní Linka SexHelp, která je podle Klapilové svým komplexním pojetím unikátní i v mezinárodním srovnání.