Nová naučná stezka ve Zruči nad Sázavou ukáže místa spojená s baťovskou historií

Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba tři kilometry a zájemcům na dvou desítkách zastávek ukáže tovární budovy, školu, prodejnu, společenský dům, svobodárnu žen, typické baťovské jednodomky, dvojdomky i čtyřdomky nebo ředitelskou vilu. Stezka vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati, řekla ČTK vedoucí odboru kultury, školství a sportu zručské radnice Martina Fialová.
"Pomocí QR kódu na veřejném osvětlení si lidé mohou u každého zastavení načíst více informací," uvedla Fialová.
Koncern Baťa ve Zruči na přelomu 30. a 40. let minulého století vybudoval nové tovární město. Rozhodnutí souviselo s dekoncentrací výroby za hranicemi zlínské aglomerace a se strategií rozložení kapitálových rizik v době mezinárodní krize v předvečer druhé světové války.
Ve městě vznikla nová čtvrť Baťov neboli malý Zlín s továrním areálem, obytnými domy, školou, společenským domem i technickou infrastrukturou. Obuvnický závod se proslavil zejména dětskou obuví exportovanou do mnoha zemí. Po druhé světové válce a znárodnění výroba pokračovala v národním podniku Sázavan Zruč, který zaměstnával až 3000 lidí. V 90. letech se podnik dostal do hospodářských potíží a koncem století ukončil výrobní činnost. Dnes v bývalých továrnách sídlí menší firmy.
Tomáš Baťa vstoupil do historie jako zakladatel obuvnického impéria, které dalece přerostlo hranice Československa a funguje dodnes. Mamutí koncern dal práci a dosud nepoznané výdělky tisícům lidí, kteří v podniku nejen pracovali, ale žili s ním i v něm. Baťa zaměstnancům poskytoval sociální výhody, okolí areálu Baťových závodů bylo plné rodinných domků pro zaměstnance. Ve své škole si vychovával nikoli dělníky, ale "spolupracovníky".
Největšího rozmachu podniku se sídlem ve Zlíně se ovšem Tomáš Baťa nedožil, zahynul v roce 1932 při leteckém neštěstí v Otrokovicích. Vedení firmy pak převzal jeho poloviční bratr Jan Antonín Baťa a odborníci i obdivovatelé baťovského podnikatelského zázraku se dodnes přou o to, který ze sourozenců byl úspěšnější.