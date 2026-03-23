Dostavba Nové Palmovky se opět může zdržet. Firma vyloučená z tendru podala námitku

Soutěž na dodavatele dostavby by pomalu mohla být groteskou, kdyby se však nejednalo o zakázku za více než dvě miliardy korun, nekonečné vytížení odpovědných úředníků a navíc mezinárodní ostudu.
Tendr se táhne nejméně od roku 2023, kromě toho, že chátrající budova hyzdí část Prahy, už v ní měla sídlit evropská kosmická agentura EUSPA, u které nyní hrozí, že si najde sídlo jinde.
„Touto dobou už měli v novém areálu sedět zaměstnanci kosmické agentury, místo toho se řeší postup, který antimonopolní úřad doporučil už loni na podzim. Mezitím je zchátralé a opuštěné torzo budovy stále ve stejném stavu jako před deseti lety,“ kritizuje situaci kolem Nové Palmovky opoziční zastupitel a předseda pražského ANO Ondřej Prokop. Budova je ale noční můrou pro politiky už několikáté volební období.
Nekonečný příběh
Vítěze tendru několikrát vyloučil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a teď se to může opakovat. Učinil tak naposledy v prosinci. „V průběhu zadávacího řízení docházelo ke změnám rozhodnutí zadavatele a k sérii procesních kroků a přezkumů, které vedly k opakovanému přehodnocování výsledku soutěže,“ říká Dušan Čížek, generální ředitel společnosti Porr, která se stejně jako firmy Geosan a Gemo o velkou zakázku uchází.
Původně magistrát vybral vítězem tendru právě společnost Porr, předseda ÚOHS Petr Mlsna ale svým rozhodnutím v prosinci rozhodnutí o výběru této společnosti zrušil z důvodu pochybení zadavatele při vyřizování námitek konkurenční společnosti Geosan. Paradoxně tak antimonopolní úřad učinil poté, co sám dříve magistrátem vyloučenou firmu naopak vrátil zpátky do hry.
Teď firmu Porr vyloučila také rada města s odkazem na doporučení hodnotící komise a s odůvodněním, že firma i přes výzvy nebyla schopna doplnit požadované podklady. To však vedení firmy jednoznačně odmítá.
„Pátého února nás vyzval zadavatel k výměně kvalifikační osoby, a to ve lhůtě tří dnů. Tuto lhůtu jsme považovali za nepřiměřeně krátkou, přesto jsme však zadavateli předložili novou kvalifikační osobu spolu s námitkou proti nepřiměřenosti stanovené lhůty,“ sdělil ředitel Čížek s tím, že firma k novému specialistovi dodala i potřebná osvědčení.
Nová Palmovka
Budovu na Palmovce začala v roce 2014 stavět Praha 8, mělo tam být sídlo radnice doplněné o obchodní centrum.
Práce byly o rok později kvůli různým sporům přerušeny a stavba od té doby stojí.
Po dlouhých jednáních budovu od Prahy 8 v roce 2021 převzal magistrát, v roce 2023 vznikla dohoda se státem, že se do ní po dostavbě přesune evropská kosmická agentura EUSPA.
Vedení magistrátu si však stojí za tím, že firma podklady ve lhůtě dostatečně nedoplnila. „Proto Praha přistoupila k vyloučení. Není pravda, že by šlo o nové požadavky, vše plyne z původní dokumentace,“ vysvětluje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).
Magistrát tak učinil z obav z dalšího rušení soutěže, už dříve totiž ÚOHS zdůraznil, že kvalifikaci musí firma prokázat bez pochybností. Podle Hlaváčka navíc mohli radní na základě prosincového rozhodnutí ÚOHS firmu Porr rovnou vyloučit.
„Jsme přesvědčeni, že společnost postupovala v souladu se zadávací dokumentací i zákonem o zadávání veřejných zakázek a že jsme všechny požadované podklady řádně dodali. Mohu potvrdit, že společnost nyní podala námitku proti rozhodnutí zadavatele,“ sdělila iDNES.cz mluvčí firmy Lucie Obdržálková.
Pokud by jí magistrát nevyhověl, společnost se znovu obrátí na ÚOHS. V takovém případě se podle ředitele Čížka tendr zasekne na další měsíce a rychlejší by tak bylo zakázku vypsat znovu. „Naším cílem není projekt brzdit. Chceme pouze, aby byl tendr veden transparentně a v souladu se zákonem,“ dodává Čížek.
Soutěž na dodavatele stavby se táhne už od roku 2023, kdy byla vypsána. Radní v minulosti opakovaně vítěze tendru vybrali, ale vždy výběr opět zrušilo buď město, nebo ÚOHS. V dubnu 2024 zakázku získal Porr s nabídkovou cenou 2,6 miliardy korun. Následně v srpnu radní rozhodnutí zrušili kvůli námitce Geosanu a určili jej vítězem. Jenže ÚOHS pak vyloučení firmy Porr zrušil a tak to jde stále dokola.