Nová smuteční síň za 28 mil. Kč ve Staré Boleslavi má být hotová v listopadu

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav chce do konce listopadu dokončit novou smuteční síň na hřbitově ve Staré Boleslavi. Náklady se kvůli změnám projektu a vícepracím zvýšily z původních 25,4 milionu na 28,1 milionu korun. Termín zahájení provozu zatím stanovený není. ČTK to řekla mluvčí města Kateřina Stránská.
"Nyní se řeší způsob provozování, smuteční síň by mohly do správy získat technické služby. Až bude v tomto jasno, padne i nějaký termín uvedení do provozu," uvedla Stránská.
Výstavba nabrala proti původnímu plánu zpoždění. Dříve město počítalo s dokončením do konce října, rada však stavební firmě kvůli úpravám prováděným během stavby prodloužila termín do 30. listopadu.
Úpravou prošel mimo jiné střešní plášť. Původně plánovaná zelená střecha podle města neodpovídala navrženému architektonickému vzhledu objektu a převyšovala by úroveň sousedního kolumbária. Projektanti proto řešení změnili. Doplněn byl také vstup na toalety z vnitřních prostor, mlatový povrch parkovacích ploch nahradila zámková dlažba a projekt nově zahrnuje odvodnění atria.
Již dříve byla doplněna původně chybějící výměra akustického podhledu, upravena dispozice sociálního zařízení a změněno napojení asfaltové komunikace na nové parkoviště. Další práce se týkaly například vodovodní a kanalizační přípojky, izolací a omítek. Proti původní smluvní ceně se tak zakázka prodražila přibližně o 2,7 milionu korun.
Zakázku získala společnost Tost. Přízemní budova bude mít obřadní sál s kapacitou přibližně 80 lidí, veřejné toalety a prodejnu květin. Součástí investice jsou také zpevněné plochy a sadové úpravy. Podle města na hřbitovech v obou městských částech dosud chybí odpovídající prostor pro důstojné poslední rozloučení, k dispozici jsou pouze hřbitovní kaple.
Stavba je druhou etapou rozšíření hřbitova. V první etapě město vybudovalo kolumbárium s více než 400 schránkami pro ukládání uren. Také tuto část areálu stavěla společnost Tost.