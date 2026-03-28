Nová socha bude v centru Rakovníka od června, město chystá stavbu podstavce

Socha Alegorie času, jejímž autorem je Jakub Vlček, bude v centru Rakovníka od června. Sochu město zakoupilo loni, zaplatilo za ni téměř dva miliony korun. Nyní pro ni chystá podstavec, jehož součástí bude i vodní prvek. Rakovničtí radní schválili vypsání tendru na firmu pro vybudování podstavce. Stavba by měla vyjít přibližně na necelé dva miliony korun, řekl ČTK starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS).
Socha bude stát mezi Muzeem T. G. Masaryka a kostelem svatého Bartoloměje. V připravovaném podstavci bude i technologie pro cirkulaci vody. "Je tam napojení sítí, elektřina, voda, nádrž na vodu, čerpadlo a tady ty všechny drobné věci," přiblížil starosta, co vše bude zahrnovat příprava podstavce a technologického zázemí.
V Rakovníku v uplynulých letech přibylo ve veřejném prostoru několik uměleckých děl. Předloni město koupilo pro prostor u rakovnické knihovny za deset milionů korun sochu Čtenář v křesle, jejímž autorem je Jaroslav Róna. Od loňska také zdobí historickou studnu v centru Rakovníka nová kovaná mříž upozorňující na historii ulice U Hluboké studny. Autorem návrhu je Dalibor Blažek.
U gymnázia před několika lety přibyla socha Sisyfa od Dalibora Blažka a Petra Holečka. Sochy koní autora Michala Gabriela jsou na prostranství Na Sekyře a u vstupu do rakovnického letního kina je skleněná plastika Kosmír. Jejími autory jsou Ingrid Račková a David Suchopárek.