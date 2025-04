Technologiemi nabitá tramvaj křižovala noční Prahu, na ostrý provoz si ještě počká

16:22 , aktualizováno 16:22

Pražský dopravní podnik uvedl do zkušebního provozu zbrusu novou tramvaj typu Škoda ForCity Plus 52T. Plzeňská Škoda Group by měla Praze dodat celkově dvacet kusů této soupravy. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) uveřejnil záběry z premiérové jízdy.