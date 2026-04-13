Nová výstava v kolínské synagoze přiblíží osudy intelektuálů z židovských rodin

Nová výstava, která bude v letošní sezoně provázet návštěvníky kolínské synagogy, přiblíží osudy intelektuálů z židovských rodin v Kolíně. Pořadatelé vybrali osobnosti od 19. do 21. století, na jednotlivých panelech přiblíží jejich dílo a životní osudy. Ke zhlédnutí bude výstava do konce března příštího roku, řekla ČTK historička a pracovnice kolínské městské knihovny Miroslava Jouzová.
Výstavu pod názvem Intelektuálové z kolínských židovských rodin pořádá knihovna spolu s městem a Regionálním muzeem v Kolíně, vernisáž je plánovaná na 23. dubna od 17:00.
"Nová výstava přibližuje osobnosti, které nabourávaly klišé o Židech jako pouhých obchodnících. Lékaři, rabíni, spisovatelé či překladatelé a další vzdělanci nejenže brilantně zvládali problematiku těchto oborů, ale plody jejich duševního úsilí obohacovaly společnost bez rozdílů konfesí," řekla Jouzová. Bude mezi nimi například novinář, disident a polistopadový ministr obrany Luboš Dobrovský, překladatelka Eva Kondrysová nebo spisovatelé, básníci a překladatelé, sourozenci Anna, Otokar a Josef Fischerovi.
Turistickou sezonu v synagoze letos kromě nové výstavy otevře stejně jako loni akce nazvaná Synagoga žije!, která se uskuteční v sobotu 25. dubna. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní program zdarma, součástí bude tradiční židovská hudba, povídání o košer vínech, program pro děti a divadelní představení. Synagoga bude otevřená od 10:00 do 17:00, v případě hezkého počasí se program odehraje na parkánech. "Akce byla loni velmi úspěšná, nad očekávání, celkem přilákala zhruba 500 návštěvníků," řekla ČTK za město Kateřina Tesařová.
Kolínská synagoga vlastněná dnes městem byla postavená před rokem 1422 a patří k nejstarším a nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. V letech 1990 až 2000 podstoupila rozsáhlou rekonstrukci. Synagoga je jedním z turistických cílů města. Loni do ní zavítalo přes 8900 návštěvníků, z toho téměř 5000 bylo platících, zbývající při akcích, koncertech nebo dnech bez vstupného.