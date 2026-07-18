Nové školy staví hlavně obce blízko Prahy, největší města mají míst dostatek

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nové základní školy staví hlavně obce blízko Prahy, kde neustále narůstá počet obyvatel v důsledku stavebního rozvoje. Největší středočeská města, Kladno a Mladá Boleslav, mají míst v ZŠ dostatek. Středočeský kraj podporuje rozšiřování základních škol v nejkritičtějších lokalitách, ale zároveň apeluje na vedení obcí a měst, aby k budoucímu rozvoji přistupovala uvážlivě a v širším regionálním kontextu, zjistila ČTK u vedení Středočeského kraje a mluvčích středočeských měst.

Nové základní školy vznikají hlavně v okresech Praha-východ a Praha-západ, kde přibylo za posledních 25 let zhruba 200 tisíc lidí. "Kraj se snaží toto obrovské strukturální zatížení obcí řešit alespoň částečnou dotační pomocí, byť absenci systémového řešení ze strany státu nahradit nedokážeme," uvedl krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha (STAN).

Kraj i ministerstvo školství podpořily mimo jiné stavbu svazkových škol: Český Brod – Doubravčice, kde začne výuka příští rok, Drahelčice-Úhonice, kde je kolaudace plánována na duben 2027, v Chýni a také v Bašti, kde začala výuka loni, a v Úvalech, která má začít fungovat od září 2027. Ve všech případech se jedná o školy s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků.

"Na Středočeský kraj musíme nahlížet jako na integrální součást pražské metropolitní oblasti. Nedostatek kapacit ve školství je společným problémem, který navíc v budoucnu ovlivní dva nové faktory," dodal Vácha. Prvním faktorem je podle něj novela stavebního zákona, která podle něj neřeší,kdo zaplatí infrastrukturu, tedy nejen školy, ale ani vodovody, čistírny odpadních vod a podobně. "Druhým faktorem je schválení Metropolitního plánu Prahy. Ten počítá s výstavbou bytů pro zhruba 350 tisíc nových obyvatel. Pokud Praha toto plánování nezvládne, negativní dopady se okamžitě přelijí do středních Čech, protože infrastrukturu hlavního města logicky využívá i velká část Středočechů," vysvětlil radní.

Do kladenských základních škol bylo pro školní rok 2026/2027 přijato 858 nových žáků o 45 víc než v předchozím roce. Jedná se zejména o důsledek novely školského zákona, protože počet odkladů školní docházky klesl v Kladně zhruba na polovinu. Od září 2026 by do základních škol mělo celkem nastoupit cca 7330 žáků. "Vzhledem k demografickému vývoji město neočekává další zvyšování tohoto počtu. Tento trend by v nejbližších letech neměla zvrátit ani nová bytová výstavba v našem městě," uvedla Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu.

Také v mateřských školách má Kladno dostatek míst, přispěl k tomu především pokles porodnosti i novela školského zákona, která snížila počet odkladů. Město v září nově otevírá tři nové dětské skupiny ve Vrapicích, a to pro děti od 18 měsíců věku. "Díky této kombinaci dokážeme nabídnout zázemí pro mladší děti, jejichž rodiče se například potřebují dříve vrátit do zaměstnání. Zároveň je do budoucna plánováno otevření nové mateřské školy Na Růžovém poli s možností orientace na speciální školství," doplnila Přibylová.

Druhé největší středočeské město, Mladá Boleslav, ustoupilo kvůli demografickému vývoji z dlouho plánované stavby nové základní školy na Dubcích. "Většina základních škol je sice stále na plné kapacitě, ubývá ale dětí nastupujících do mateřských škol," řekl ČTK náměstek primátora Daniel Marek (STAN). V mateřských školách je podle něj nyní 220 volných míst, příští rok v červnu proto město jednu z nich zavře a už od ledna dvě sloučí do jedné. "To je ale i důsledek novely školského zákona, která nařizuje mít školu nebo školku větší než 180 dětí," dodal Marek. Do mladoboleslavských základních škol chodí kolem 5500 dětí, do prvních tříd v září nastoupí asi 600 nových dětí.

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